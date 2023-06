Lars Petter Solås skuffet over at han ikke får fritak fra Oslo Frps valgliste

NTB

Den ekskluderte Frp-politikeren Lars Petter Solås sier han er skuffet over at han likevel ikke får fritak fra valglistene i Oslo til høsten.

– Mitt klare ønske var å få fritak fra listen, og jeg er skuffet over at jeg ikke fikk fritaket, men nå har jeg ikke noe annet valg enn å godta avgjørelsen fra departementet, sier Solås til NTB.

Solås sier det vil ta litt tid for ham å områ seg med tanke på den nye situasjonen, men understreker at det er Magnus Birkelund som for alle praktiske formål er førstekandidat for Frp.

– Han er en glimrende toppkandidat med hjerte for Oslo, og jeg vil fortsatt gjøre alt for å ikke stå i veien for at han og Frps politikk får mest mulig gjennomslag.

Det er Kommunaldepartementet som har vedtatt at Solås ikke får fritak fra valglistene i Oslo til høsten.

Solås har vært Frps toppkandidat i Oslo, men ble ekskludert fra partiet etter «uønsket atferd» på et nachspiel etter partiets landsmøte. I ettertid har han dannet en ny, uavhengig gruppe i Oslo bystyre.

I slutten av mai vedtok valgstyret i Oslo at Solås skulle bli strøket fra Frps valgliste i Oslo. Dermed rykket andrekandidat Magnus Birkelund (37) opp til førsteplass. Nå blir han altså forbigått av Solås.

Frps assisterende generalsekretær Helge Fossum sa mandag til NTB at han håper velgerne likevel vil stemme på andre kandidater enn Solås.