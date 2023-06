Vestre stiller krav om 40 prosent kvinneandel i norske styrerom

NTB

Næringsminister Jan Christian Vestre foreslår at alle store og mellomstore bedrifter må ha minst 40 prosent kvinner i styret. LO og NHO stiller seg bak.

– Norge blir det første landet i verden som tar dette skrittet. Det syns jeg vi skal være stolte av, sa Vestre da han mandag la fram regjeringens lovforslag om bedre kjønnsbalanse i styrer.

Både LO og NHO stiller seg bak forslaget, som ble sendt på høring før jul i fjor.

– Næringslivet er veldig opptatt av likestilling og mangfold. Vi har erkjent at det går for sent. Derfor har vi vært med på disse samtalene og utarbeidet en løsning vi synes er bra, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

Fases inn fra neste år

Som ventet stiller regjeringen krav om 40 prosent av hvert kjønn i styrene i mellomstore og store selskaper.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.h.) og NHO-sjef Ole Erik Almlid støtter regjeringens lovforslag som skal bedre kjønnsbalansen i styrene i store og mellomstore bedrifter.

De nye reglene skal fases inn allerede neste år og vil omfatte cirka 8.000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Deretter vil reglene utvides årlig fram til 2028 og vil til slutt gjelde om lag 20.000 selskaper, skriver regjeringen i en pressemelding.

I dag er det slike krav i allmennaksjeselskaper (ASA) og i de fleste offentlig eide selskaper. Nå stilles det krav om kvinneandel i styrer også i større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag.

Håper på bredt flertall i Stortinget

Vestre viser til at kun 2 av 10 styreverv i dag bekles av kvinner.

– I 2023 er det fortsatt for store forskjeller i norske styrerom, sier Vestre.

– Dette har vi snakket om i Norge i lang tid, men vi ser dessverre at utviklingen går for sakte.

Både Vestre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik håper på bredest mulig flertall i Stortinget for forslaget,

– Vi skulle gjerne skrudd enda litt hardere til, men det aller viktigste er at vi får en bred enighet og en bred politisk enighet. Dette er ikke et område vi er tjent med å få omkamper på, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG.

Frp: – Byråkratiserer

De kan ikke regne med Frps støtte.

– Igjen kommer regjeringen med forslag som byråkratiserer og som gjør livet vanskeligere for næringslivet, sier Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

Han sier Frp er enige i målet om at flere kvinner bør bli styremedlemmer, men sterkt uenige i virkemiddelet.

– Statlig tvang og regulering er sjeldent løsningen, og regjeringen burde heller ha benyttet muligheten til å inngå et partnerskap med næringslivet, utarbeidet positive virkemidler og satt et mål om høyere deltakelse blant kvinner, sier Frp-politikeren.