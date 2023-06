Mattilsynet: – Beitedyr blir brukt som levende fôr

Tapstallene for beitedyr er så store i enkelte områder at det i seg selv innebærer et brudd på dyrevelferdsloven, mener Mattilsynet. Her ser vi sauer på beite i Sødorpfjellet i Gudbrandsdal. Foto: Paul Kleiven / NTB

NTB

Mattilsynet mener tapstallene for beitedyr i enkelte deler av landet er så høye at det å ha dem på beite utgjør et brudd på dyrevelferdsloven.

I en rapport om siste beitesesong ber Mattilsynet om at rovdyrforliket evalueres på nytt. De mener forliket ikke fungerer når beitedyr i realiteten brukes som levende fôr til rovvilt, skriver Nationen.

I tillegg mener Mattilsynet at tapstallene er så store i enkelte områder at de i seg selv innebærer et brudd på dyrevelferdsloven.

– Tallene for 2022 er så høye at det ikke er i tråd med hensikten bak rovdyrforliket, sier Nina Brogeland Laache, sjef ved Mattilsynets seksjon for dyrevelferd.

Nå mener tilsynet at man må velge mellom rovdyr eller beitedyr. På spørsmål om hva som må gjøres, svarer Mattilsynets seksjonssjef:

– Det er ikke opp til oss å komme med løsninger, det er et politisk spørsmål.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) kommenterer saken i en epost via sin kommunikasjonsavdeling. Hun gjør det klart at hun ikke legger opp til endringer i dagens politikk og slår fast at regjeringen fører en restriktiv rovviltpolitikk.

– Regjeringen er opptatt av at kvoter på lisensfelling tas ut i samsvar med vedtak, og at skadegjørere i beiteprioriterte områder blir felt uten ugrunnet opphold, sier hun.