Militær analytiker: – Maktkampen kan ende i russisk borgerkrig

Samtidig som Russlands utkjemper sin største krig siden invasjonen av Afghanistan, er det full splittelse mellom sentrale aktører på Russlands side.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har nektet å bøye av for kravet fra forsvarsminister Sergei Shoigu om at alle militære grupperinger må tegne kontrakt.

Dette har Prigozjin blankt avvist. Fra før er det kjent at Wagner-sjefen over lang tid har uttrykt seg svært kritisk mot Russlands militære ledelse.

Putins dilemma



Den åpne konflikten har satt Putin i et dilemma, ettersom han han til nå har vært avhengig av støtte fra begge parter for å holde krigen gående.

– Wagner vil ikke signere en kontrakt med Shoigu, uttalte Prigozhin i fullt raseri da det ble kjent at det russiske forsvarsdepartementet lørdag ga ordre om at alle «frivillige enheter» skulle signere kontrakter med forsvarsdepartementet. Fristen er satt til slutten av juni.

– Jo mer øker risikoen for destabilisering i Russland

Wagner-sjefen Jevgeny Prigozhin

Nå som Wagner Gruppen fremstår svekket etter betydelige tap, spesielt i kampen om Bakhmut, er spørsmålet om Putin fortsatt ser seg tjent med å la Prigozjin snakke fritt uten at det får konsekvenser.

– Det faktum at de russiske væpnede styrkene nå ønsker å få større kontroll over stridende parter som ikke er underlagt landets hær, skjer av en grunn. Jo lenger krigen i Ukraina fortsetter, jo mer øker risikoen for destabilisering i Russland. Det kan til og med ende i borgerkrig, sier analytiker Sergej Suchankin til Sveriges Radio. Han er tilknyttet den amerikanske tenketanken Jamestown Foundation.

– Det er helt klart et økt kaos i systemet, i måten krigen føres på



Dersom analytikeren har rett i sine spådommer, begynner det å haste for Putin. Hvis Kreml risikerer å komme i konflikt med seg selv, og ulmingen nedenfra får spre seg, kan Putin få en ny indre fiende på hjemmebane.

I Belgorod på grensen til Ukraina har russiske utbrytere allerede startet væpnet opprør mot Putins regime.

– Den skjerpede maktkampen reiser nå spørsmål om tilstanden til den russiske maktstrukturen. Det er helt klart et økt kaos i systemet, i måten krigen føres på og i noe som begynner å ligne en borgerkrig mellom ulike klaner, sier den politiske analytikeren Andrej Kolesnikov til «Ekot».

Putin er utålmodig



Ifølge den russiske nettavisen Meduza ønsker Putin å kvitte seg med den mektige leiesoldathæren. Etter å ha god bruk for deres assistanse under 16 måneder med krig, kan løpet snart være kjørt for «Putins nyttige idiot»

– Dette er den eneste måten å sikre sosiale garantier for leiesoldater. Hvis ikke de private har en kontrakt med staten, har de heller ingen form for juridiske sosiale garantier. Vi må gjøre det så raskt som mulig, sier Putin, skriver TV2.

Tidligere anslag tyder på at Wagner Gruppen har mistet titusenvis av soldater, og enda flere er skadd. De fleste av soldatene er rekruttert fra russiske fengsler. Nå er mange av dem døde.

Men Jevgenij Prigozjin ønsker fortsatt å ha innflytelse, og til og med utfordre Putin på sikt.

