Putin kaller Zelenskyj en skam for det jødiske folket

Russlands president Vladimir Putin taler under en plenumssamling på St. Petersburg International Economic Forum. Foto: Aleksej Danitsjev/RIA Novosti / AP / NTB

NTB

Russlands president Vladimir Putin hevder at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ikke egentlig er jøde, men i stedet en skam for det jødiske folket.

– Jeg har mange jødiske venner. De sier at Zelenskyj ikke er jøde. Han er en skam for det jødiske folket, sa Putin da han fredag talte under den årlige økonomikonferansen i St. Petersburg.

Zelenskyj har gjentatte ganger avvist russiske anklager om at han støtter ukrainske nynazister. Han har også fortalt at flere av bestefarens brødre ble drept i holocaust under annen verdenskrig.

I talen hevdet Putin også at Russland kunne ha ødelagt deler av Kyiv sentrum, men at det russiske militæret har latt være av ulike grunner, men uten at han nevnte hvilke.

Vudei: Her angriper Russland «stridsvognen»