Milliardær Christian Ringnes gir 750.000 kroner til Høyres valgkamp

NTB

Høyre har til nå samlet inn over 10 millioner kroner til høstens valgkamp. Hele 5,25 millioner kroner kommer fra kun tre givere.

– Vi opplever at det er mange som ønsker å støtte valgkampen vår med både større og mindre beløp. Det er gledelig at mange ønsker å bidra til et maktskifte både i Oslo og andre kommuner. I motsetning til Ap får ikke vi store beløp fra LO, så vi er helt avhengig av private givere for å drive valgkamp, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug i Høyre til Dagens Næringsliv.

Hittil i år har Høyre alene fått rundt ti millioner kroner fra private givere. LO-forbundet Fagforbundet har gitt 12 millioner kroner til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til sammen.

En av Norges rikeste mennesker, investor Christen Sveaas, har gitt Høyre 2,5 millioner kroner til valgkampen gjennom sitt selskap. Stein Erik Hagen har gitt to millioner til Høyre gjennom familieselskapet, styrt av datteren Caroline Hagen fra Sveits.