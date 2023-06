Uro for ny tørkesommer – landbruksministeren bekymret

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er urolig for avlingene på grunn av det varme og tørre været. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 30 grader får mange nordmenn til å juble over varmt sommervær, men Sandra Borch (Sp) er bekymret for tørre åkre og enger.