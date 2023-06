Frp ønsker å utrede kjernekraft eller gasskraft på Svalbard

Marius Arion Nilsen (Frp) mener at Svalbard er geopolitisk viktigere enn noensinne, og at det må føres en politikk som gjenspeiler det. Frp fremmer nå forslag om å utrede kjernekraft eller gasskraft på Svalbard. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Frp vil utrede kjernekraft eller gasskraft, samt fortsette gruvedriften på Svalbard. Partiet mener kjernekraft ikke er vurdert i energiplanen for Longyearbyen.

I forbindelse med Svalbardbudsjettet for 2021–2022 ba regjeringen Longyearbyen lokalstyre om å utvikle en spesifikk energiplan for Longyearbyen i løpet av det foregående året. Planen lokalstyret har utarbeidet, innebærer at kullkraftverket skal legges ned innen 2023. Den midlertidige energiforsyningen vil deretter bli ivaretatt av eksisterende reservekraftanlegg som går på diesel, med plan om å fase inn fornybar energi.

Frp mener på sin side at kjernekraft og gass ikke er vurdert og fremmer torsdag flere representantforslag på Stortinget.

– Hele livsgrunnlaget og tilstedeværelsen på Svalbard er avhengig av sikker og stabil energi. Faller det ut, må øya evakueres. Vi ber derfor regjeringen om at kjernekraft og gass også skal utredes som mulige energiløsninger for Svalbard, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) i en epost til NTB.

Videre opplyser han at Svalbard er geopolitisk viktigere enn noensinne, og at det må føres en politikk som gjenspeiler det.

– Man ser de store nasjonene stadig har et større fokus på nordområdene med økende tilstedeværelse, mens regjeringens politikk svekker Norsk tilstedeværelse. Svalbard må utvikles, og det er viktig for norsk sikkerhet at vi har sterk norsk tilstedeværelse på Svalbard, sier Nilsen og legger til:

– Vi mener det er uklokt å legge ned kulldriften og foreslår at kullgruvene videreføres også utover 2025.

Videre foreslås det at regjeringen gir relevante aktører på Svalbard mandat og midler til videre utforskning av gull- og mineralforekomster nord for Longyearbyen, samt at regjeringen legger fram helhetlige planer for Svalbard om blant annet styrket norsk tilstedeværelse og sysselsetting.