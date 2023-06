Høyre utfordrer regjeringen på demensplan

Høyres Erlend Svardal Bøe sammen med partileder og daværende statsminister Erna Solberg under et besøk på Kvaløysletta sykehjem i Tromsø i 2018. Torsdag vil Bøe fremme forslag i Stortinget om at regjeringen styrker arbeidet med møte bølgen av demente i befolkningen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

NTB

Dagen før helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal legge fram eldrereformen, utfordrer Høyre regjeringens demenspolitikk i Stortinget.

Helt siden Høyre selv satt i regjering, har partiet hatt oppmerksomheten rettet mot den økende forekomsten av demens som kommer med en stadig eldre befolkning.

Torsdag vil Høyres medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, Erlend Svardal Bøe, fremme en serie forslag i Stortinget hvor regjeringen bes om å styrke innsatsen for å dekke behovene som oppstår med flere demenssyke.

Pakkeforløp i helsevesenet, tilbud om dagaktivitet for hjemmeboende, kartlegging av bosituasjon og økt bruk av velferdsteknologi er sentralt i Høyres forslag.

– Når det blir en stor økning i antall mennesker med en demenssykdom, er det viktig at samfunnet legger til rette for gode og forutsigbare tilbud, både for hjemmeboende og beboere på sykehjem, men også for pårørende, sier Bøe til NTB.

I dag er det anslått at det er om lag 100.000 personer med demens i Norge. Det antas at dette tallet vil mer enn dobles fram mot 2050.

Høyres liste

Dette vil Høyre at regjeringen skal gjøre for å møte behovene som oppstår:

* utrede og innføre et pakkeforløp for demenssykdom

* bidra til at kommunene legger bedre til rette for å skape et mer demensvennlig samfunn, og at kommunene har en plan for hvordan det skal gjøres

* legge til rette for flere lavterskeltilbud i kommunene for mennesker med en demenssykdom og for pårørende

* opprette en tilskuddsordning som skal stimulere til bygging av flere trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

* utarbeide et boligprogram for mennesker med demens som skal gjøre det enklere å tilpasse egen bolig, eller å anskaffe en mer tilrettelagt bolig

* sørge for at alle kommuner har en pårørendestrategi og gi pårørende mer fleksible avlastningstilbud

Mange demente som bor hjemme

– Norge var et av de første landene i verden som la fram en egen plan for tjeneste- og hjelpetilbudet til mennesker med en demenssykdom. Solberg-regjeringen la fram Demensplan 2015, som senere ble etterfulgt av Demensplan 2020 og Demensplan 2025, sier Bøe.

Forslaget legges fram i Stortinget dagen før helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol selv skal presentere regjeringens varslede eldrereform: «Fellesskap og mestring – bo trygt hjemme». Der er også tiltak knyttet til den ventede kraftige økningen i antall demente i befolkningen, et sentralt tema.

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet onsdag, lovet Kjerkol at hun gjennom eldrereformen vil å bidra til bedre oppfølging av hjemmeboende med demens.

– Vi vet at mange personer med demens er i lite aktivitet og ensomme, og at flertallet bor hjemme. I vår nye eldrereform vil vi derfor bidra til bedre oppfølging av hjemmeboende, sier Kjerkol.

Store forskjeller

Som bakgrunn for eldrereformen har Helsedirektoratet utført en nasjonal kartlegging av kommunenes tilbud til personer med demens. Undersøkelsen ble publisert på direktoratets nettsider onsdag kveld.

Der går det blant annet fram at det er store forskjeller mellom kommunene i hva slags planer som foreligger, og i tilbudene som mennesker med demens eller deres pårørende får.

– Demenstilbudet varierer rundt omkring i kommunene, både for den som får en demenssykdom og de som står rundt som pårørende. Denne variasjonen må forebygges og reduseres. skriver Erlend Svardal Bøe om bakgrunnen for forslaget.