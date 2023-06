Aleksandr Lukasjenko advarer Nato: – Ikke press Putin opp i et hjørne

– Vi ønsker det heller ikke. Vi er også redde. Vi ønsker å leve. Dette kan føre, som eksperter sier, til en verdensomspennende katastrofe hvis alle disse våpnene vil eksplodere. Det er det atomvåpen er til for, advarer Alexander Lukasjenko.

Risikoen for atomkrig øker dersom Russlands president føler seg presset.

Advarselen kommer fra dikatoren i Belarus, Aleksandr Lukasjenko.

Onsdag bekreftet han å ha mottatt taktiske atomvåpen fra sin nærmeste allierte, Russland.

– Bombene er tre ganger så kraftige som dem som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki, sa Lukasjenko til TV-kanalen Russland-1 tirsdag.

– Da vil det ikke være noen annen utvei, så vent

Russlands president Vladimir Putin

I et intervju med Telegram-kanalen Pul Pervogo, kommer diktatoren med en tydelig advarssel til Nato og Vesten.

– Hvis du gjør farlige bevegelser, det vil si hvis du invaderer den russiske føderasjonens territorium, og dette truer Russlands eksistens, og hvis du presser Putin opp mot veggen eller driver ham inn i et hjørne, og det ikke vil være noen annen utvei, så vent. La oss derfor være enige om at det fortsatt er en slik mulighet, sier Aleksandr Lukasjenko, ifølge Ukrainska Pravda.

– Vi er også redde. Vi ønsker å leve

Det er dette scenariet som Belarus mener er det aller farligste, og som presidenten nå ser konturene av i kjølvannet av Ukrainas motoffensiv.

– Vi ønsker det heller ikke. Vi er også redde. Vi ønsker å leve. Dette kan føre, som eksperter sier, til en verdensomspennende katastrofe. Det er det atomvåpen er til for. Vil de trykke eller ikke trykke på knappen, sier presidenten i intervjuet.

Aleksandr Lukasjenkos diktatur er helt prisgitt velviljen fra sin russiske nabo for å kunne holde seg ved makten. Derfor har Belarus stilt eget territorium til disposisjon for Putins krigføring.

Putin rasler med atomsablene når han er presset



Da invasjonen startet 24. februar 2022 rykket et stort antall russiske soldater inn fra nord i retning hovedstaden Kyiv. Da russerne etter hvert ble jaget ut, fortsatte den russiske tilstedeværelsen.

Titusenvis av russiske soldater har gjennomført øvelser sammen med styrker fra Belarus. Og det er sendt store mengder våpen fra Belarus til frontlinjene.

Vestlige eksperter har gjentatte ganger kommentert at Putin rasler med atomvåpen-sablene hver gang krigen går i Russlands disvafør. Dette har skjedd en rekke ganger i løpet av den snart 16 måneder lange krigen.

Nå gjør Putin det igjen, samtidig som det kommer rapporter om nye ukrainske erobringer under den lenge varslede motoffensiven.

– Trusselen har svært liten troverdighet

Panserstyrker fra Russland og Belarus under en felles militærøvelse få dager før invasjonen.

– Dette er slagmarksvåpen som er beregnet å ha en taktisk effekt, men det er ikke særlig troverdig at Russland skulle finne på å bruke slike taktiske atomvåpen. Selv om de har raslet med den sabelen, så har den trusselen svært liten troverdighet, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til NTB. Han tolker utplasseringen som renspikket russisk propaganda.

Lukasjenko har tidligere uttalt at han ikke ville nøle med å bruke atomvåpen hvis Belarus blir utsatt for aggresjon. Men både Belarus og Russland vet at Nato, og spesielt USA, trolig ikke vil nøle med å gjengjelde dersom Putin skulle trykke på «den røde knappen».

Putin skylder på Nato



Ifølge Nuclear Weapons Ban Monitor hadde Russland inntil nylig 1.674 utplasserte atomvåpen i sitt arsenal. Russland har ikke utplassert slike våpen utenfor landets grense siden Sovjetunionens fall.

USA har i flere tiår hatt atomvåpen utplassert i flere europeiske land. Dette blir også brukt som et argument av Putin for å kunne rettferdiggjøre utplassering av atomvåpen i Belarus.

