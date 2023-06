Masseskytingen i Oslo blir trolig tema for kontrollkomiteen

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjør i Stortinget om evalueringsrapporten om politiets innsats i forbindelse med angrepet der to menn ble drept da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub 25. juni i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Masseskytingen i Oslo havner trolig på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen. I opposisjonen er det bare Frp som motsetter seg det.

SV, Høyre, Rødt og Venstre bekrefter alle overfor NTB at de vil sende saken til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjorde onsdag for 25. juni-rapporten i Stortinget. Det er denne redegjørelsen som nå skal behandles.

– Denne saken vil med all sannsynlighet gå til kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre oppfølging. Det er jo et tydelig signal fra Stortinget om at vi vil følge det videre arbeidet med argusøyne, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til NTB.

Han mener det er naturlig med en høring for å få belyst en såpass alvorlig rapport.

– Det vi må få svar på, er fremdeles om de feil som er i sikkerhetstjenestene, er blitt rettet, hvilke tiltak som er iverksatt, hvordan de blir iverksatt i tiden fremover, og sørge for at noe slik som dette aldri skjer igjen, sier Unneland.

Ubesvarte spørsmål

Kontrollkomiteen kan selv ta initiativ til å kontrollere om regjeringens politikk stemmer overens med Stortingets vedtak. Det krever at en tredel av komiteens medlemmer er enige, det vil si minst fire av ti. SV, Høyre, Rødt og Venstre har til sammen fem medlemmer i komiteen og oppfyller dermed kriteriet.

Høyre har flere spørsmål til Mehl etter redegjørelsen hennes.

– Det er fortsatt en del vi ikke vet og som Stortinget må få bedre svar på, sier justispolitisk talsperson Sveinung Stensland til NTB.

Han er blant annet kritisk til at Mehl ikke karakteriserer svikten i informasjonshåndteringen før 25. juni som grov etterretningssvikt.

Venstres Grunde Almeland poengterer at rapporten har avdekket store svakheter i måten politiet og PST håndterte masseskytingen på, spesielt i forkant av angrepet.

– 25. juni-rapporten har vært noe av det mest rystende jeg har lest. Vi skylder veldig mange å snu hver eneste stein for å unngå at dette skjer igjen, sier han.

Frp vil sende saken til justiskomiteen

Frp er det eneste opposisjonspartiet som ikke ønsker at 25. juni-rapporten og Mehls redegjørelse skal håndteres av kontrollkomiteen. Det ansvaret bør justiskomiteen få, mener komitéleder Per-Willy Amundsen (Frp).

– Det er justiskomiteen som er fagkomité. Vi jobber med hele justisfeltet kontinuerlig og hele tiden, og det er vi som er justispolitikerne i Stortinget, sier Amundsen.

Han har tidligere tatt til orde for at Stortinget om nødvendig må avbryte sommerferien for å behandle terrorrapporten.

– Nå blir det opp til noen helt andre enn justiskomiteen å avgjøre, og det syns jeg er beklagelig, sier Amundsen.

Frp-politikeren er ikke videre imponert over Mehls redegjørelse i Stortinget.

– Det jeg har hørt i dag, innbyr egentlig ikke til tillit. Det høres ut som hun er i ferd med å overføre ansvaret for å følge opp rapporten hva gjelder opprydding i PST til PST-sjefen, i stedet for å rydde opp selv. Det er jeg sterkt kritisk til, sier han.

Amundsen, som selv var justisminister i de årene Frp satt i regjering, mener PST leverte langt bedre for noen år siden enn i dag.

Mehl har bedt om oppfølgingsplan

Mehl understreker overfor NTB at det er viktig for både henne og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at tjenestene har tillit seg imellom og utenfra.

– Det gjøres mye godt arbeid av Etterretningstjenesten og PST, men denne rapporten peker på det som ser ut til å være en klar svikt på noen punkter, og da mener jeg vi må ta det på det største alvor, sier Mehl.

Justisministeren legger til at hun opplevde runden i Stortinget onsdag som konstruktiv og sier det er opp til de folkevalgte å avgjøre hvordan de vil behandle denne saken videre.

I sin redegjørelse sa Mehl at hun har bedt politiet og PST ha klar en plan for oppfølgingen av evalueringen etter masseskytingen innen utgangen av juni. Første rapportering om planen skal skje 15. august, understreket hun.

– Tiltak som kan innføres umiddelbart, skal skje fortløpende, sa Mehl.

– Riktig å avlyste markering

Hun gjorde det klart at hun fortsatt mener det var riktig å avlyse støttemarkeringen etter masseskytingen. Evalueringsutvalget mente avlysningen var i strid med retten til forsamlingsfrihet.

Mehl viste til at både hun selv og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i fjor mente det var en riktig avgjørelse.

– Både han og jeg stilte oss bak, og vi stiller oss fortsatt bak det. Det var et stort alvor over den dagen, med knapt med tid og flere mulige trusselaktører man ikke hadde kontroll på, sa Mehl.

Ifølge evalueringsrapporten instruerte politidirektør Benedicte Bjørnland politimesteren i Oslo om å avlyse markeringen, uten at hun hadde satt seg inn i de lokale forholdene. Oslo-politiet mente med bakgrunn i den samme informasjonen som Bjørnland hadde fått fra PST, at det var godt nok rustet til å unngå et eventuelt følgeangrep.