Tyskland ut mot Kina i sin første nasjonale sikkerhetsstrategi

NTB

Tyskland kaller Kina for en partner, en konkurrent og en systemisk rival i sin aller første nasjonale sikkerhetsstrategi, som ble lagt fram onsdag.

I strategien blir Kina anklaget for å gjentatte ganger handle i strid med Tysklands interesser i et forsøk på å endre den globale ordenen.

– Kina prøver på ulike måter å omforme den eksisterende og regelbaserte internasjonale ordenen og hevder sin regionalt dominerende posisjon med stadig økende styrke. De handler gang på gang i strid med våre interesser og verdier, heter det i strategien.

I den blir også Kina kritisert for å ha satt regional stabilitet og internasjonal sikkerhet under økende press, og for å tilsidesette menneskerettigheter. Samtidig erkjennes Kina som en partner det ikke går an å løse globale utfordringer og kriser uten.

Offentliggjøringen av strategien skjer bare noen dager før Kinas statsminister Li Qiang skal besøke Berlin.