I dag skal alle mobiler ule og vibrere klokken 12

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kaller nye nødvarsel på mobil for et sjumilssteg for beredskapen.

NTB

Klokken 12 onsdag vil mobiler i hele landet pipe og vibrere, når et nytt varslingssystem for mobil skal testes.

Regjeringen skal onsdag teste det splitter nye nødvarselet for mobil, som er et supplement til Sivilforsvarets velkjente sireneanlegg.

Testen av det nye varslingssystemet vil gå ut til mobiltelefoner i hele landet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at mobiler som mottatt nødvarselet vil vibrere og spille av høy sireneaktig lyd i omtrent 10 sekunder.

En tekst som forklarer at dette er en test av nødvarsel vil dukke opp på skjermen.

For å ikke få varselet, må telefonen være i flymodus eller helt skrudd av. Innstillinger som lydløs, lav lyd, dempet varsling og lignende blir overstyrt. Varselet vil også bryte inn hvis du er i en telefonsamtale eller hører på musikk.

Samtidig med det nye nødvarselet for mobil skal også sivilforsvaret gjennomføre test av 1200 sireneanlegg.

NRK skriver at målet med testen er todelt. For det første skal den gjøre befolkninga kjent med hvordan det oppleves å få nødvarsel på mobilen. Samtidig skal testen sikre at systemet fungerer slik det skal.

– Et sjumilssteg for beredskapen

Nødvarsel på mobil rulles ut for første gang i Norge.

– Nye nødvarsel på mobil er et sjumilssteg for beredskapen. Rask og sikker kommunikasjon om fare eller krise gir mer trygghet, og har vært en viktig prioritering for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering.

Det sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) da regjeringen lanserte den nye tjenesten i slutten av mai.

– Regjeringen ville få systemet raskt på plass i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon, sa justisministeren videre.

Hun understreket at Sivilforsvarets sireneanlegg bare når ut til rundt halve befolkningen. Nødvarsel på mobil vil kunne varsle hele landet raskt.

Vil merkes godt

DSB opplyser at testen vil kunne merkes godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. I tillegg til mobiltelefoner vil noen nettbrett og smartklokker også kunne motta varselet.

På Krisesenteret i Bergen planlegger de ansatte å sitte sammen med brukerne når nødvarselet blir testet, skriver NRK.

– Mange av brukerne våre får ikke med seg informasjonen som går ut på forhånd om denne testen, sier leder Pia Krüger Grønqvist ved Krisesenteret til NRK.

– Det er enten fordi de har mer enn nok med sitt og den situasjonen de er i, eller fordi de ikke kan norsk, sier hun.