Trump kaller tiltalen ond og avskyelig

NTB

Donald Trump varsler at hvis han igjen blir president, vil han starte etterforskning av Joe Biden. Tiltalen i dokumentsaken mot Trump er ifølge ham selv «ond» og politisk motivert.

– I dag var vi vitner til det ondeste og mest avskyelige maktmisbruket i vårt lands historie. Det var en meget trist ting å følge med på, sa Trump foran flere hundre tilhengere på golfklubben sin i Bedminster i delstaten New Jersey natt til onsdag norsk tid.

Fem timer tidligere stilte han opp i et rettsmøte i Miami i Florida. Av de 37 tiltalepunktene gjelder 31 brudd på USAs spionasjelov. Flere av tiltalepunktene har en strafferamme på 20 års fengsel.

I retten i Miami ble tiltalepunktene lest opp ett for ett, og Trumps forsvarer Todd Blanche opplyste deretter at den tidligere presidenten erklærte seg ikke skyldig.

– Absolutt ikke skyldig

– Vi erkjenner oss absolutt ikke skyldig, sa Blanche.

Trump selv satt taus med armene i kors, iført svart dress og sitt sedvanlige røde slips.

Det var i august 2022 at FBI-agenter tok seg inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom.

Dokumenter fra Det hvite hus tilhører regjeringen og skal overlates til Nasjonalarkivet når presidentperioden er omme.

Rundt hundre av dokumentene som ble funnet, var gradert som topphemmelige og handlet blant annet om USAs og andre lands atomvåpen og militære kapasitet, samt hvilke områder der USA potensielt kan være sårbart.

– Heksejakt

Ifølge tiltalen satte Trump USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å beholde gradert forsvarsinformasjon, hindre etterforskningen, skjule dokumenter, avgi falsk forklaring og dele sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering.

Selv kaller Trump det hele for en heksejakt.

«På vei til retten. Heksejakt!», skrev Trump på sin egen sosiale medier-plattform Truth Social tidligere tirsdag.

Se video: Her går det galt for Biden

Your browser doesn't support HTML5 video. Her går det galt for Biden

Stanset på restaurant

Etter rettsmøtet satte Trump kursen for golfklubben sin i Bedminster i New Jersey. Men først var han innom den kjente cubanske restauranten Versailles i sentrum av Miami, der en gruppe tilhengere var samlet.

Der langet han ut mot det amerikanske rettsvesenet, kalte USA et korrupt land og hevdet at president Joe Bidens administrasjon er «helt ute av kontroll».

På spørsmål om hvordan han syntes dagen hadde gått, svarte han «helt flott!». Deretter ropte han «mat til alle» og tilhengerne svarte med å synge bursdagssangen for ham en dag på forskudd. Onsdag fyller Trump 77 år.

Nær medarbeider

Trumps nære medarbeider Walt Nauta møtte også i retten tirsdag, tiltalt for medvirkning i dokumentsaken. Han tok ikke stilling til tiltalen om medvirkning ettersom han ikke har advokat i Florida.

Den tidligere marinesoldaten jobbet for Trump i Det hvite hus, og han fortsatte å jobbe for ham da Trump trakk seg tilbake i boligen i Mar-a-Lago.

Ifølge The Wall Street Journal er Nauta en nøkkelfigur i etterforskningen av den tidligere presidentens håndtering av dokumenter.

Spesialetterforsker

Til stede i retten var også spesialetterforsker Jack Smith, som i november ble utnevnt av justisminister Merrick Garland til å lede etterforskningen av Trumps håndtering av graderte dokumenter og forsøk på å hindre at Joe Biden ble utropt til valgvinner i 2020.

Smith kunngjorde tiltalen mot Trump i forrige uke og understreket at han ønsket en rask rettssak.

– Lovene våre som beskytter nasjonal forsvarsinformasjon, er avgjørende for USAs sikkerhet, og de må håndheves, sa han fredag.

– Brudd på disse lovene setter landet vårt i fare, la han til.

– Skal ta Biden

I talen sin i Bedminster varslet Trump hevn over sittende president Joe Biden.

– Jeg skal oppnevne en spesialetterforsker som skal gå etter Biden hvis jeg blir valgt til president, sa Trump.

Trump gjentok tidligere uttalelser om at han mener saken er politisk motivert. Han beskrev tiltalen som «valginnblanding og enda et forsøk på å stjele et presidentvalg».

Han hevdet at han hadde rett til å gå gjennom kassene for å sortere ut personlige papirer fra regjeringsdokumenter. Han sa også at han ikke hadde fått anledning til å gå gjennom alle papirene som var blitt sendt fra Det hvite hus til Florida før FBI tok seg inn i boligen hans i Florida i august i fjor. Da var det gått mer enn halvannet år siden han hadde forlatt Det hvite hus.