Russland ut av samarbeidsavtale med Ukraina om Azovhavet og Kertsjstredet

NTB

Det bekrefter landets president, Vladimir Putin.

Russland trekker seg fra samarbeidsavtalen med Ukraina om bruken av Azovhavet og Kertsjstredet, bekrefter president Vladimir Putin ifølge det statlige nyhetsbyrået Ria.

Putin signerte tirsdag loven som annullerer avtalen fra 2003 om bruken av de to delene av Svartehavet, melder Ria.

I avtalen legges det vekt på at havområdet er viktig for de to landenes utvikling og bør bevares som en felles ressurs. Den sørget blant annet for fri navigasjon for begge landene i Azovhavet og Kertsjstredet og sa at grensedraging og konfliktløsing skulle skje i tråd med avtaler mellom landene.

Saken oppdateres.