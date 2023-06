Frp-nestleder Hans Andreas Limi foreslår å halvere matmomsen for å avlaste forbrukerne.

Med jordbruksoppgjøret kommer det ny prisvekst på mat, som i løpet av det siste året allerede har steget med 12,7 prosent. Fremskrittspartiet protesterer og hevder det er uakseptabelt at kundene må bære denne kostnaden, skriver Dagbladet.

– Vi har den høyeste prisstigningen på mat på 40 år. Mat og drikke har gått opp nesten 13 prosent det siste året og er nå den store inflasjonsdriveren i Norge. Da er det helt feil tidspunkt at regjeringen sender enda en ekstraregning til forbrukerne, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi til avisen.

Limi uttrykker spesielt misnøye med at omtrent en milliard kroner av regningen for jordbruksoppgjøret vil bli overført direkte til kundene.

Han påpeker at regjeringen kunne ha sikret bøndene lik inntektsvekst ved å dekke kostnadene selv, men i stedet tillater de at prisene stiger fra 1. juli.

Urovekkende

Enkelt fortalt består jordbruksoppgjøret av to deler: Direkte støtte og betalingen bøndene mottar for produktene de produserer, målprisene.

Ifølge Limi, forsterker økningen i målprisene den urovekkende inflasjonen på mat- og drikkevarer. Han sier det er er forbrukerne som ender opp med regningen.

Frp-toppen sier at det er mange faktorer som bidrar til økningen i matvareprisene, inkludert høyere energipriser, råvarepriser og valutakurser. Men det er en ting politikerne har full kontroll over: Skattene som må betales.

Frp foreslår derfor å redusere matmomsen fra 15 til 7,5 prosent fra 1. juli, en beslutning som ville koste 3,5 milliarder kroner ut året. Limi sier at det vil gi en familie med to barn 8.000-10.000 kroner lavere matutgifter.

Sammenligner med 1980-tallet

Frp foreslår å øke bruken av oljepenger med ytterligere 2,5 milliarder over regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Limi argumenterer for at politikere nå må redusere prispresset i økonomien, i stedet for å injisere mer penger i offentlig sektor.

– Vi kan oppleve at husholdningene får kraftig redusert kjøpekraft i år igjen. I fjor fikk gjennomsnittshusholdningen 20.000 mindre å rutte med. Sist gang Norge opplevde lignende prisstigning, på begynnelsen av 1980-tallet, var lønnsveksten på over 11 prosent. Vi må nå få stoppet denne spiralen og da må vi ta politiske grep, forteller Limi til Dagbladet.

På spørsmål om når matmomsen skal økes til 15 prosent igjen, sier Limi at vi bør ha enda lavere moms til prisveksten stabiliserer seg og vi får kontroll igjen.