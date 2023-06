Vedum varsler revidert-enighet i dag

NTB

Det går mot enighet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, bekrefter finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

På NRKs Politisk kvarter sa Vedum at det blir enighet i forhandlingene i dag.

– Nå skal det landets ordentlig, det kommer til å lande i dag. Det samarbeidet Sp, Ap og SV har – selvfølgelig har vi ulike syn, men vi har noen felles mål. Ikke minst at de som rammes spesielt av de høye prisene, skal man satse ekstra på, og ulike sårbare grupper legges det inn ekstra midler for, sa Vedum.

– Styrker hverdagsøkonomien

Regjeringspartiene la fram sitt budsjettforslag i midten av mai. SV varslet at de ønsket et løft i ytelser, mer sosialt omfordelende budsjett, samt bedre klimaprofil.

Vedum var lite konkret om hva partene nå er i ferd med å bli enige om. Men han mener det er gjort grep for å sikre hverdagsøkonomien til dem som merker prisstigningen.

– Det kommer til å komme viktige grep for barnefamilier og andre som trenger å bli sett ekstra. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har jobbet godt sammen og har gjort mange grep for å styrke hverdagsøkonomien til folk, sa han.

Han viste til at partiene er opptatt av å sikre lavere skatt for landets pensjonister. Dette ble tatt høyde for i regjeringens forslag.

Regjeringen økte oljepengebruken med 56 milliarder kroner i budsjettforslaget som ble lagt fram i mai. Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mandag ble utfordret på om det kan bli ytterligere økning, ville han ikke kommentere. Men handlingsregelen gjelder, understreket han.

Økningen som ble foreslått i mai, stanger oppunder taket på handlingsregelen, og det er godt under 1 milliard kroner før man når grensen.

Jobbet for miljøseier

SV har jobbet for å få en miljøseier i forhandlingene. Tidligere har partiet forhandlet seg til stans av 26. konsesjonsrunde i stortingsperioden, men det skal ha vært motvilje i regjeringspartiene mot å gi SV en ny oljeseier.

SV har denne gangen ikke jaktet på et slikt gjennomslag. I stedet har partiet ønsket en kombinasjon av ulike tiltak som bidrar til å kutte utslipp, som økte miljøavgifter og strengere krav til nullutslippsteknologi, har en kilde tidligere opplyst til NTB.

Vedum vil ikke si om SV har sikret seg en miljøseier også denne gangen.

– Nå får det lande når det lander. Det som er viktig for oss i næringspolitikken, er at det er stabilt, det er trygt, sier han.