IAEA-sjefen skal møte Zelenskyj for å snakke om Zaporizjzja-kraftverket

IAEA-sjef Rafael Grossi skriver at han er på vei til Ukraina. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

NTB

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået, Rafael Grossi, skriver at han er på vei til Ukraina for å møte president Volodymyr Zelenskyj.