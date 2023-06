Taliban er i Norge for å delta på fredskonferanse

NTB

Representanter for Taliban er i Norge for å delta på en fredskonferanse. Det er både i Afghanistans og Norges interesse, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Vi har invitert tre personer fra embetsverket i Kabul til å delta på årets Oslo Forum. De er ikke fra den politiske ledelsen i Taliban. På forumet møter de afghansk sivilt samfunn og representanter fra andre land for å snakke om de store utfordringene i Afghanistan, skriver Huitfeldt (Ap) i en uttalelse til NTB.

Det var VG som først omtalte saken.

Taliban nekter kvinner å jobbe for FN i Afghanistan

– I Norges interesse

Huitfeldt sier at det er i det afghanske folks interesse at Norge holder Taliban ansvarlige for situasjonen i landet. Samtidig er det i Norges interesse at Afghanistan ikke igjen blir et oppmarsjområde for terrorisme.

– Å isolere Afghanistan nå vil være uheldig både for det afghanske folk og for oss. Det kan forverre situasjonen for det afghanske folket, og det kan føre til at terrorgrupper som IS bygger seg opp i landet. Det ville øke sikkerhetstrusselen også i Europa, sier Huitfeldt videre.

– Nære allierte har kontakt med Taliban. Det gjelder også FN, sier hun.

Besøk i 2022

Også i januar 2022 var Taliban-representanter i Norge. Da var det fem måneder siden Taliban overtok makten i Afghanistan, og flere kritiserte UD for å invitere Taliban til Oslo.

Både før, under og etter dette møtet lovte Taliban en mykere linje enn da de hadde makten fra 1996 til 2001.

Men siden har Taliban-styret innført harde restriksjoner på jenters skolegang og nektet kvinner å jobbe.

I fjor slo Amnesty International fast at Taliban-regimet har innført et system som diskriminerer jenter og kvinner i nesten alle aspekter av livet.