Presidentskapet holder møte om mulig Freia-boikott på Stortinget

Stortingets presidentskap skal møtes mandag for å drøfte hvorvidt Freia-produkter fortsatt skal selges på Stortinget. – Det må være opp til folk om de vil boikotte, sier Støre.

Nå kan Freia-boikotten trappes ytterlige opp.

Mandag skal presidentskapet på Stortinget diskutere boikott.

Selv har Freia-eier Mondelez bedt om en dialog med regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) understreker at regjeringen sørger for å opprettholde sanksjoner mot Russland.

Støre: – Må være opp til folks egne beslutninger

Det må være opp til enhver om man selv vil boikotte Freia ved å la være å kjøpe produktene, sier Støre til NRK.

– Når det gjelder hvilke produkter folk kjøper, det må være opp til folks egne beslutninger, sier Støre.

Støre sier at regjeringen vil sørge for at vedtatte sanksjoner mot Russland blir fulgt.

– De skal vi sørge for blir etterfulgt til punkt og prikke. Det er vårt ansvar, sier han.

Skal diskutere boikott

Stortingspresident har kalt inn presidentskapet for å vurdere om Stortinget skal slutte seg til boikotten av Freia-produkter. Møtet finner sted torsdag.

– Jeg har registrert debatten og at Utenriksdepartementet vil gå i dialog med næringen om dette spørsmålet. Jeg har også registrert at flere stortingsrepresentanter har engasjert seg i saken. Vi må diskutere dette i presidentskapet, før vi kan beslutte om Stortinget skal fortsette å selge Freia-produkter, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB mandag formiddag.

Det var Dagbladet som var først med nyheten meldte mandag morgen om at presidentskapet skal ta stilling til spørsmålet om videre salg av Freia-produkter i nasjonalforsamlingen.

– Jeg har bedt stortingsdirektøren forberede en sak til presidentskapets møte på torsdag, sier Gharahkhani til NTB.

– Kult med boikott

En av dem som har tatt til orde for at Freia kastet ut av varesortimentet på Stortinget, er Alfred Bjørlo. Venstrepolitikeren sa til NTB i helga at han håper Freia-boikotten vil bre om seg og sier til Dagbladet at han synes det er «kult at dette er en aksjon som kommer nedenfra».

I dag omsettes Freia-produkter blant annet i stortingsrestauranten og i Stortingets døgnåpne selvbetjening.

Freia-boikotten bredte om seg i helgen da en rekke større selskaper satte salget av Freia-produkter på pause. Bakgrunnen er at Freias morselskap Mondelez er svartelistet av Ukraina for å opprettholde sin virksomhet i Russland. Mandag kunngjorde også flyselskapet Widerøe at det tar Freia-produkter ut av sitt sortiment.

Etterlyser næringsministeren

Mondelez har bedt om en dialog med regjeringen. Det har også dagligvaregiganten Coop, så langt uten hell. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har vært taus om saken, mens Utenriksdepartementet viser til sanksjonsregelverket, som ikke omfatter MondelezŽ virksomhet i Russland.

– Jeg vil utfordre næringsministeren til å si klart og tydelig fra om at han støtter boikotten, og at han berømmer de bedriftene og organisasjonene som nå går foran, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo til NTB.

Mondelez Norge legger vekt på at Freia er en norsk merkevare, produsert på Rodeløkka i Oslo. De skriver at produksjonen ikke foregår i Russland, og at de ikke selger produkter i Norge som er produsert i Russland.

Selskapet er blant mange andre internasjonale selskaper som har opprettholdt noe virksomhet i Russland etter invasjonen av Ukraina i fjor.