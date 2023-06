Høyre ber regjeringen komme på banen i Freia-saken

Regjeringen må avklare hvordan norske virksomheter skal forholde seg til spørsmålet om boikott av selskaper med bånd til Russland, mener Høyre.

– Høyre forventer at regjeringen kommer på banen og avklarer hvordan norske virksomheter skal forholde seg til spørsmålet om boikott. Myndighetene må gi retningslinjer og veilede norske virksomheter i håndteringen videre, sier Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland til NTB.

– Mondelez er antakelig bare et av flere eksempel på selskaper som vil stå i samme situasjon, derfor er det viktig å få en rask avklaring, føyer hun til.

Støtter Coop

EUs sanksjonslister gjelder ikke varer og produkter, påpeker Helleland.

– Utestengelse fra dagligvare- og kioskmarkedet vil kunne ramme mange norske arbeidsplasser og norske forbrukere gjennom at mange varer blir borte fra butikker i lang tid fremover. Dette kan få større konsekvenser for forbrukerne enn at Freia-sjokolade blir borte fra hyllene, sier Helleland.

Hun støtter Coop som har bedt regjeringen om forutsigbarhet og tydelige rammer.

– Det er en fornuftig tilnærming at norske virksomheter koordinerer Norges tilnærming, både av hensyn til norske arbeidsplasser og som en tydeliggjøring av hva som forventes av selskap som opererer i Norge, mener Høyre-politikeren.

– Fint med motstand

Samtidig mener hun det er bra at selskaper som opererer i Russland og bidrar til skattepenger til den russiske statskassen får motstand.

– Det er fint at det får motstand fra alle nivå, med alle lovlige midler. Også fra norsk bedrifter og selskaper, sier Helleland.