Venstre ber næringsministeren støtte Freia-boikott

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) bør si høyt og tydelig at han støtter boikotten av Freia, mener Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) bør gi et tydelig signal om at han støtter Freia-boikotten, mener Venstre.

– Jeg vil utfordre næringsministeren til å si klart og tydelig fra om at han støtter boikotten, og at han berømmer de bedriftene og organisasjonene som nå går foran, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo til NTB.

Freia-boikotten bredte om seg lørdag da en rekke større selskaper satte salget av Freia-produkter på pause. Bakgrunnen er at Freias morselskap Mondelez er svartelistet av Ukraina for å opprettholde sin virksomhet i Russland.

Samtidig ba Coop Norge om et snarlig møte med Vestre og Næringsdepartementet for å få råd om hvordan norske selskaper skal forholde seg til slik svartelisting.

Håper flere vil boikotte

Utenriksdepartementet opplyste til Dagbladet lørdag kveld at de har overtatt henvendelsen, siden det er UD som har ansvar for sanksjonsregimet mot Russland. Men ifølge UD er begge departementene åpne for dialog med næringslivet om temaet.

En ellers svært snakkesalig næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har så langt vært taus når det gjelder norske selskapers boikott av Freia og dets morselskap Mondelez.

Næringsdepartementet har foreløpig ikke svart på NTBs henvendelse om Vestre er villig til å møte Coop Norge.

Bjørlo håper uansett at flere bedrifter vil boikotte Freia.

– Dette er en boikott som kommer nedenfra, og som viser at Næringslivs-Norge og Organisasjons-Norge bryr seg. De vil ikke være med å bidra til at Mondelez sponser den russiske krigskassa. Jeg tror og håper boikotten vil bre om seg, sier han.

– Holder ikke

– Mondelez' unnskyldning om at de «ikke er med å støtte krigen», holder ikke. Der mange vestlige selskap har trukket seg helt ut av Russland i solidaritet med Ukraina, velger Mondelez å bli i Russland for å tjene penger – i et land der hele økonomien nå er en krigsøkonomi, sier Venstre-politikeren.

Sist ut i boikottrekka lørdag var Elkjøp. Tidligere lørdag besluttet også Norwegian, Den Norske Turistforening (DNT), det svenske togselskapet SJ og hotellkjeden Classic Norway Hotels å stanse salget av Freia-produkter. Fra før er det kjent at også SAS, Norges Fotballforbund (NFF) og Toppfotball Kvinner har gjort det samme.

Også Travel Retail Norway, som driver taxfreebutikkene i Norge, togselskapet Vy og Norgesgruppen vurderer Freia-boikott.