Frp vil stramme inn ruspolitikken – ber regjeringspartiene om hjelp

Frp vil ha Ap og Sp med på et forlik om nye innstramminger i narkotikapolitikken. Men der er det liten entusiasme for forslaget.

Narkotikabruken har sklidd ut etter at Høyre og Venstre lanserte sin rusreform, hevder Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Rusreformen bidrar til at en del ungdom tror at det er fritt fram å bruke narkotika, sier hun til Aftenposten og viser blant annet til at kokainbruken blant ungdom har økt.

– Vi må ta tilbake makten og være tydelig på at det fremdeles skal være ulovlig å bruke og besitte narkotika, slår hun fast.

Nå inviterer hun Frps tradisjonelle meningsmotstandere Arbeiderpartiet og Senterpartiet til et forlik etter modell fra migrasjonsforliket i 2015. Målet er blant annet å sikre politiet flere verktøy for å bekjempe narkotikabruk, som større adgang til å sjekke mobiltelefoner.

– Uaktuelt

Men hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet får forslaget mildt sagt en lunken mottakelse.

Aps ruspolitiske talsperson Even Røed sier til NTB at det er uaktuelt for Ap å innføre nye virkemidler som er uforholdsmessige.

– Riksadvokaten har definert ransaking av telefoner som uforholdsmessig, påpeker han.

Røed mener også at Listhaug foregriper regjeringens arbeid med en forebyggings- og behandlingsreform.

– Det viktige er at vi får gjennomført reformen, sier han.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se på lovendringer som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp istedenfor straff, samt hvordan politiet bedre kan forebygge bruk av narkotika.

Utvalget har frist til 1. mai neste år, men Listhaug mener det er altfor lenge til.

– Lager spetakkel

Også i regjeringen blir Frps frieri kontant avvist.

– Frp har dessverre tradisjon for å lage spetakkel rundt narkotika. Men resultatene av Frps hopp og sprett i narkotikadebatten har vært heller dårlige. Dette er ikke en sak hvor raske og enkle løsninger er svaret, og den tiden utvalget har fått til rådighet, er helt nødvendig, sier statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justisdepartementet til Aftenposten.