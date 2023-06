KrF har anmeldt tidligere ansatt for underslag

NTB

En KrF-ansatt på fylkesnivå er anmeldt for underslag på inntil en million kroner. Underslaget kan ifølge partiet ha pågått over en treårsperiode.

Saken ble oppdaget ved en rutinekontroll. Vi har i etterkant avdekket at et beløp opp mot en million kan ha blitt underslått gjennom en treårsperiode. Vi har anmeldt vedkommende til politiet, og det er nå opp til politiet å etterforske saken videre, sier generalsekretær i KrF, Ingunn E. Ulfsten

Vedkommende sa selv opp sin stilling i forbindelse med partiets gjennomgang og har ikke andre verv i partiet, ifølge Ulfsten.

– Dette er en veldig trist sak og selvfølgelig svært vanskelig for den involverte. Vi har forsøkt det vi kan å ta medmenneskelige hensyn i håndteringen. Dette er imidlertid et stort tillitsbrudd, og noe vi tar på det største alvor. Det økonomiske tapet har vi bedt om at blir behandlet sammen med straffesaken, sier generalsekretæren.