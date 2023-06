Anders Fogh Rasmussen:  – Nato-allierte kan velge å gå inn i Ukraina

Tidligere generalsekretær i Nato, Anders Fogh Rasmussen, sier det ikke kan utelukkes at noen av alliansens medlemsland kan velge å handle på egen hånd for å hjelpe Ukraina til seier over Russland, inkludert å sende egne tropper inn på ukrainsk teritorium.

Flere land skal være utålmodige etter å få Ukraina inn i alliansen. Nå advares det om at Nato-land kan være villige til å sende tropper inn på ukrainsk jord

– Hvis Nato ikke kan bli enige om en klar vei fremover for Ukraina, er det en klar mulighet for at enkelte land kan ta grep.

Det sier Natos tidligere generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, til The Guardian.

Fra Nato-hold, og spesielt USAs president Joe Biden, har det hele tiden kommet tydelige signaler om at Nato ikke ønsker å bli direkte involvert med soldater inne på ukrainsk territorium. Frykten er at krigen eskalerer og utvikler seg til en 3. verdenskrig.

Stoltenberg sier alle ønsker Ukraina inn i Nato



Men i flere av Ukrainas nærmeste naboland skal utålmodigheten etter å gi Ukraina sikkerhetsgarantier, og innlemme Ukraina i Nato, være stor.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger uttalt at alle medlemslandene ønsker at Ukraina skal bli Nato-medlem på sikt, men at det først kan bli aktuelt den dagen krigen er over.

Nå sier Anders Fogh Rasmussen at det ikke kan utelukkes at noen av alliansens medlemsland kan velge å handle på egen hånd for å hjelpe Ukraina til seier over Russland.

– Inkludert muligheten for tropper på bakken

– Vi vet at Polen er svært engasjert i å gi konkret bistand til Ukraina. Og jeg vil ikke utelukke muligheten for at Polen vil engasjere seg enda sterkere i denne sammenhengen på nasjonal basis og bli fulgt av de baltiske statene, kanskje inkludert muligheten for tropper på bakken. Vi bør ikke undervurdere de polske følelsene, sier Fogh Rasmussen.

Han forstår at Ukraina er i et desperat behov for sikkerhetsgarantier, og at disse ideelt sett bør komme før Nato-toppmøtet i Vilnius i 11. - 12. juli. Slike garantier kan bestå av deling av etterretning, felles militærøvelser, økt ammunisjonsproduksjon og leveranser av våpen som kan avskrekke Russland fra ytterligere angrep.

Vil gi garantier fremfor medlemsskap



– Jeg har snakket med flere østeuropeiske ledere, og det er en gruppe hardbarkede, øst-sentraleuropeiske allierte som ønsker i det minste en klar vei for Ukraina mot Nato-medlemskap, sier Fogh Rasmussen til The Guardian.

Saken er også omtalt av andre medier, blant annet Ukrinform og danske BT.

Fogh Rasmussen mener enkelte Nato-allierte trolig ønsker ønsker å gi Ukraina sikkerhetsgarantier for å unngå at Ukraina blir medlem av alliansen, men at dette ikke er en farbar vei, hverken for Nato eller Ukraina.

«Jeg tror polakkene seriøst vil vurdere å gå inn og sette sammen en koalisjon av villige hvis Ukraina ikke får noe i Vilnius. Vi bør ikke undervurdere de polske følelsene, polakkene føler at Vest-Europa for lenge ikke har lyttet til deres advarsler mot den sanne russiske mentaliteten.»

Zelenskyj aksepterer Nato-nei mens krigen pågår



President Volodymyr Zelenskyj uttalte 2. juni at Ukraina ikke kan bli med i Nato så lenge krigen mot Russland pågår.

– Vi er fornuftige mennesker og forstår at vi ikke kommer til å trekke noe Nato-land inn i en krig. Og det er derfor vi forstår at vi ikke kommer til å bli medlem av Nato mens denne krigen pågår. Ikke fordi vi ikke ønsker det, men fordi det er umulig, sier Zelenskyj.

