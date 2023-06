Stor prognose viser storby-krise for Ap

Det ligger an til et svær jevnt valg i Oslo til høsten. De rødgrønne har styrt hovedstaden siden 2015. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

De borgerlige partiene ligger an til å få flertall i 35 av de 50 største kommunene i Norge. Det viser en prognose TV 2 publiserte onsdag kveld.

I dag styres 32 av de 50 største kommunene her i landet av Ap-ordførere. Den ferske prognosen, som er basert på Kantars kommunebarometer for juni, viser at svært få av disse ligger an til å beholde jobben etter lokalvalget 11. september. Kun sju av 50 kommuner har rødgrønt flertall i prognosen.

I både hovedstaden og Bergen ligger det an til borgerlig flertall, mens prognosen viser fortsatt rødgrønt flertall i Trondheim.

Men valget i Oslo ligger an til å bli svært jevnt. I TV 2s måling leder den borgerlige siden med kun ett mandat. Dermed er det fremdeles åpent om Raymond Johansen får fortsette som byrådsleder. Høyre er likevel byens klart største parti, og er i denne målingen mer enn dobbelt så store som Ap som får 16 prosent, mens Høyre måles til 35.

Blå bølge i Bergen

Dersom prognosen slår til, vil Høyre nesten doble sin bystyregruppe i Bergen. Høyre er også mer enn dobbelt så store som Ap på målingen. I Bergen får de to partiene en oppslutning på henholdsvis 36,7 og 16,4 prosent.

Samtidig er det knyttet spenning til hvem Venstre, som i dag sitter i byråd med Ap, vil samarbeide med etter valget.

Også i Stavanger ligger det an til et klart blått flertall. I denne prognosen får Høyre hele 38,1 prosent i oljebyen. Før sittende Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun tok over i 2019 hadde Høyre styrt byen siden 1995.

Høyre over 50 prosent

Samtidig ligger Høyre an til å bli største parti i Tromsø. Målingen fra TV 2 viser en oppslutning på 23,4 prosent for Høyre, mot 17,1 for Ap.

Også i Harstad er Høyre størst på denne målingen.

Ikke overraskende har Høyre kommunene Asker og Bærum i sin hule hånd. I Bærum måles Høyre til hele 53,3 prosent, mens de i Asker får en oppslutning på 51,1 prosent. Ap er nede på 9,9 prosent i Bærum og 11,4 prosent i Asker.