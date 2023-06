SV og regjeringen enige om økonomisk tiltakspakke for Øst-Finnmark

NTB

Regjering og SV er enige om en pakke for Øst-Finnmark på 105 millioner kroner i år. Det skal legge til rette for arbeidsplasser og et godt tilbud for folk i regionen.

– Russlands angrepskrig i Ukraina har endret Europa. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen får også konsekvenser for Norge. Vi ser at folk og næringsliv i Øst-Finnmark er blitt særlig hardt rammet. Med denne enigheten kan jeg forsikre folk i Øst-Finnmark om at regjeringen, sammen med SV, og resten av det norske fellesskapet stiller opp, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Aktivitet i Øst-Finnmark er av sikkerhetspolitisk betydning for hele landet, påpeker statsministeren.

– Det ligger mye viktig kompetanse i regionen som vi skal bevare og utvikle, tilføyer Støre.

Den siste tiden har det vært strid om skipsverftet Kimek i Kirkenes. I mai truet direktør Greger Mannsverk å sparke alle ansatt om bedriften ikke fikk ferdigstille to russiske fiskefartøy. Det fikk Kimek til slutt lov til av UD.

Skipsverftet kunnet ikke ferdigstille arbeidet grunnet sanksjonene mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

– Det er viktig for oss som land at det bor folk i Finnmark og i Øst-Finnmark. Vi må legge til rette for at det er arbeidsplasser, industri og et godt tilbud for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).