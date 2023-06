Høyre: Ambisiøst fagmilitært råd

Høyres forsvarspolitiker Hårek Elvenes sier at forsvarssjefens fagmilitære råd er ambisiøst og ber regjeringen sikre et bredt forlik om dette.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen overleverte sitt fagmilitære råd til regjeringen onsdag.

– Forsvarssjefen har lagt fram et ambisiøst fagmilitært råd (FMR). Vi ser at FMR og Forsvarskommisjonens rapport trekker i samme retning, med anbefalinger om innretning av Forsvaret og betydelig økonomisk opptrapping de neste årene, sier Elvenes.

Ber om bredt forlik

Han sier at det er en kontinuitet fra tidligere langtidsplaner å spore. Høyre ber om et bredt forlik.

– På bakgrunn av den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen, og den økonomiske opptrappingen som kreves, gjentar vi den klare oppfordringen til regjeringen om å involvere Stortinget i forkant av langtidsplanens fremleggelse neste år. Bare slik kan vi få et bredt forlik og en troverdig opptrapping av forsvarsbudsjettene som vil stå seg over en lang periode, sier Elvenes.

Moxnes: – Bekrefter vår bekymring

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at partiet har foreslått på Stortinget å gjenoppbygge luftvernbeskyttelsen av sivilbefolkning og forsvarsanlegg, langtrekkende presisjonsild til Hæren og gjenreise mobiliseringsforsvaret for å sikre nok soldater til at Forsvaret kan holde ut mot en angriper over tid.

– Både forsvarskommisjonen og forsvarssjefens fagmilitære råd bekrefter behovet for disse tiltakene som Rødt jobber for. Det fagmilitære rådet bekrefter vår bekymring om at skiftende regjeringers nedbygging av invasjonsforsvaret. Ikke minst nedleggelsen av luftvernbeskyttelse av sivile og militære mål og nedleggelsen av 12 av Hærens 13 brigader, gjør at Norge i dag ikke kan trygge Norge mot angrep, sier Moxnes i en uttalelse til ABC Nyheter.