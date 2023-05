Tyrkia-ekspert: Erdogan-seier kan forsinke Sveriges Nato-medlemskap

Tyrkia-ekspert tror det er dårlig nytt for Sveriges Nato-medlemskap at Recep Tayyip Erdogan får en ny periode.

– Det vil sannsynligvis ta lenger tid for Sverige å bli medlem i Nato med Erdogan ved makten.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gikk seirende ut av valget. Tyrkia-ekspert tror det kan forsinke Sveriges Nato-medlemskap.

– Det vil sannsynligvis ta lenger tid for Sverige å bli medlem i Nato med Erdogan ved makten, enn hvis Kilicdaroglu hadde vunnet, sier Tyrkia-ekspert og professor Einar Wigen ved Universitetet i Oslo til NTB.

De offisielle resultatene er klare. Erdogan er utropt til vinner. Han har selv takket folket for tilliten, mens utfordrer Kemal Kilicdaroglu sier valget var urettferdig og ber sine støttespillere kjempe videre for demokratiet.

Tror samtalen om Sverige-medlemskap vil endre seg

Til tross for at Wigen mener det vil ta lenger tid for Sverige å bli Nato-medlem med Erdogan som president i Tyrkia, tror han motstanden mot Sveriges Nato-medlemskap ikke blir like viktig som den har vært.

– Nå når valget er over er det mindre prekært for Erdogan å holde på kontroversielle saker, sier Wigen.

Også seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet Prio, Pinar Tank, mener debatten om Sveriges Nato-medlemskap vil endre seg etter valget.

– Nå vil man ha muligheten til å snakke om dette uten at det blir en del av valgkampen, sier Tank til NTB.

– Alt jeg kan si er at det er stor forventning innad i Nato om at Tyrkia bør ratifisere før Vilnius-toppmøtet i juli, sier Nupi-forsker Karsten Friis.

Det er ventet at de nye terrorlovgivningene i Sverige, som trer i kraft 1. juni, gjør at Erdogan ikke lenger vil opprettholde sitt veto.

Mener Erdogan ikke har et tydelig program

Erdogan var statsminister i Tyrkia fra 2003 til 2014. I august 2014 ble han president, og han har sittet ved makten siden. Wigen mener Erdogans politiske program har endret seg siden 2003.

– I begynnelsen så det ut som han hadde et politisk program for hvordan det tyrkiske samfunnet skulle endres. De siste årene ser formålet i stadig økende grad ut til å være å beholde makten. Det å bevare makten ser ut til å være et mål i seg selv, sier Wigen og fortsetter:

– Det er ikke noe tydelig program for hva han ønsker å gjøre for å endre det tyrkiske samfunnet. Det blir sannsynligvis mer av det samme: Ad-hoc-løsninger på kriser som oppstår.

Bekymret for politikken framover

Tank frykter for hvilken retning den tyrkiske politikken vil gå i framover, som følge av at flere nasjonalistiske og konservative partier har gjort et godt valg.

– Jeg frykter at dette kan bety at man får en enda større tilbakegang med tanke på spørsmål om rettigheter for minoriteter, kvinner og LHBT+ mennesker.

Til tross for Erdogans valgseier, har det vært flere utfordringer under valgkampen, mener Wigen. Han mener teamet til Erdogan har jobbet hardt for å ta ned videoer som viser at presidenten har dårlig helse. Han peker på at det er viktig for presidenten og teamet hans å opprettholde et image av uovervinnelighet.

– Jeg vet ikke hvor alvorlig helseproblemene er, men det er tydelig at dette er et politisk problem for dem.

Tank mener også denne valgkampen har bydd på utfordringer for presidenten, og peker på at det er første gang opposisjonen virkelig har klart å true Erdogans grep om makten.

– Og det skjer i en situasjon der hans parti kontrollerer mediene, så opposisjonen har ikke fått like mye TV-tid. I tillegg har Erdogan brukt mediene for å svartmale motkandidaten.