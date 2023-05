Tyrkias opposisjonsleder beskylder regjeringen for å blokkere tekstmeldinger til velgerne

Intens valgkamp til siste slutt i Tyrkia. Utfordreren til president Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, synes å ha vanskelig for å tette forspranget. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

NTB

President Recep Tayyip Erdogans utfordrer, Kemal Kilicdaroglu, beskylder regjeringen for å blokkere hans tekstmeldinger til velgerne forut for andre valgomgang.

Kilicdaroglu hevder at det tyrkiske teletilsynet gjorde dette på ordre fra Erdogan for å svekke motstanden mot den sittende regjeringen i andre og avgjørende valgomgang. Erdogan fikk nesten 50 prosent av stemme i første runde, Kilicdaroglu noterte seg rundt 45 prosent.

– De blokkerer dem fordi de er redd oss, sa opposisjonslederen i et fjernsynsprogram fredag kveld. På Twitter la han til at han er fullstendig avskåret fra tekstmeldinger.

– Jeg spør deg, Erdogan, vil du ikke at jeg skal stille i andre runde, spurte Kilicdaroglu retorisk.

Opposisjonens valgteam hadde tidligere forsøkt å sende ut en tekstmelding til millioner av velgere for å be folk om å se på fjernsynsprogrammet. Teletilsynet hadde fredag kveld ingen kommentar til påstanden om at de hadde grepet inn på ordre fra Erdogan.

De siste meningsmålingene viser at Kilicdaroglu har problemer med å tette forspranget til Erdogan. De to rivalene har drevet valgkamp natt og dag siden første runde 14. mai.

Erdogan hadde sitt eget fjernsynsprogram tidligere på dagen fredag, et intervju som varte over en time.