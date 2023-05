LO fornøyd med skatteforlik for laksenæringen

Peggy Hessen Følsvik under en streikemarkering på Youngstorget i Oslo. Hun er godt fornøyd med forliket om laksenæringen. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier hun er fornøyd med at regjeringen har sikret flertall for en grunnrenteskatt for laksenæringen.