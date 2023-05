Solås får fritak fra Frp-lista ved valget i Oslo

NTB

Den ekskluderte listetoppen Lars Petter Solås blir strøket fra Fremskrittspartiets valgliste i Oslo.

Vedtaket i valgstyret torsdag ettermiddag var enstemmig, melder NRK.

Dermed rykker andrekandidat Magnus Birkelund (37) opp til førsteplass på lista, skriver Avisa Oslo.

Saken rundt Solås har ført til forvirring om valgreglene. Den tidligere listetoppen har tidligere sagt at han vil søke fritak fra å stå på Frps liste i kommunevalget til høsten etter en mye omtalt nachspielhendelse.

Fristen for dette gikk ut 2. mai, men i Oslo har både valgstyret og bystyrets sekretariat antydet at Solås likevel kan få innvilget fritak etter fristen.

I forrige uke skrev Solås selv på Facebook at han har «dummet seg ut».

– Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister, skrev han.

– Episoden på landsmøtet er et sort hull for meg, og oppførselen som har blitt beskrevet er åpenbart fullstendig uakseptabel. Det er selvsagt ingen unnskyldning at alkoholen påvirket min dømmekraft her, og jeg vil ta ansvar for min oppførsel. Jeg beklager på det sterkeste til de berørte journalistene, skrev han videre.