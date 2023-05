Tyrkias opposisjonsleder anmelder Erdogan for valgvideo

President Recep Tayyip Erdogan ligger godt an forut for andre valgomgang søndag. Men opposisjonen anmelder ham for falske påstander i en valgvideo. Foto. Francisco Seco / AP / NTB

NTB

Tyrkias opposisjonsleder og presidentkandidat har anmeldt president Recep Tayyip Erdogan for en valgvideo der opposisjonen blir knyttet til kurdiske militante.

Advokaten til opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu sier at partiet krever en million lire (rundt en halv million kroner) for innholdet i det han kaller en falsk video. Summen skal gå til et fond som bidrar til skolegang for barn av falne soldater.

Kilicdaroglu kom nesten fem prosentpoeng bak Erdogan i første valgrunde 14. mai. Det er ventet at den sittende presidenten får ny periode i andre valgomgang som holdes søndag. Presidentkandidaten Sinan Ogan, som kom på tredjeplass i første runde, har gitt Erdogan støtte i den avgjørende valgrunden.

Erdogan har gjentatte ganger under valgmøter vist en videomontasje som antyder forbindelser mellom Kilicdaroglu og en militær kommandant i det forbudte kurdiske partiet PKK. Presidenten innrømmet tidligere denne uken at videoen er redigert og ikke viser at opposisjonskandidaten ber om støtte fra PKK.

Kilicdaroglus advokat sier Erdogan helt klart bryter etiske normer for hva kandidatene kan gjøre i en valgkamp.

– Hvordan kan en person som sitter i presidentstolen, være uærlig, spør advokat Celal Celik.