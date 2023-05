Rødt vil korte ned arbeidsdagen: – Mindre sykefravær

Storingsrepresentanten mener tiden har kommet for en arbeidstidsreduksjon.

Det politiske partiet Rødt i Aurskog-Høland mener det er på tide å se på mulighetene til å innføre en seks timers arbeidsdag, skriver Indre Akershus Blad.

Partiets toppkandidater i kommunen, Trond Helle Bergsjø og Gro Heidi Aagesdatter Emilsen, vil sette i gang et prøveprosjekt i helse- og livsmestrings-sektoren i kommunen.

Rødt har innføring av seks arbeidsdag som et konkret punkt i sitt partiprogram.

Bergsjø trekker frem at seks timers arbeidsdag har vært en kampsak for fagbevegelsen lenge.

– Tida har kommet

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, forteller ABC Nyheter at det nå er på tide med endring.

– Rødt har lenge arbeidet for sekstimersdag med generell lønnskompensasjon både i det offentlige og det private.

Over hundre år etter at vi fikk åttetimersdagen er tida kommet for en ny, storstilt arbeidstidsreduksjon. Om det er sekstimersdag eller fire dagers uke som passer best, vil sikkert variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, men poenget er å ta ut noe av veksten i tid og ikke penger framover, sier Kristjánsson.

Mimir Kristjansson sier dagens arbeidsliv sliter ut folk, Les mer Lukk

Stortingsrepresentanten trekker også fram antallet uføre:

– Hovedproblemet med dagens arbeidsliv er at vi sliter ut folk. Andelen uføre bare øker og øker, og arbeidslivet finner ikke plass til folk som ikke kan yte 100 prosent lenger. Det må være bedre å dele på arbeidet enn å få et A- og B-lag der de førstnevnte må jobbe til de er 70 og de sistnevnte havner på NAV lenge før noen slags pensjonsalder, forteller Kristjánsson.

– Det er også verdt å huske at vi fortsatt har mange fysisk tunge jobber i Norge, og det er i disse at uføregraden er høyest. En stortingsrepresentant skal nok klare å jobbe i åtte timer fra han er 20 til han blir 70, men for en helsefagarbeider eller en rørlegger sier det seg selv at det ikke går, fortsetter Kristjánsson.

Sykefravær

Til ABC Nyheter peker Mímir Kristjánsson på at en kortere arbeidsdag vil gi folk mer frihet:

– Først og fremst vil det gi økt frihet til folk. Mange småbarnsfamilier sliter for eksempel med tidsklemme, og kortere arbeidsdager eller flere fridager vil åpenbart gjøre hverdagen deres enklere, sier Kristjánsson

– Så vil også sekstimersdag kunne øke produktiviteten de timene vi er på jobb, og sannsynligvis ha positive effekter både på sykefravær og for å hindre at arbeidsfolk sliter seg ut i tunge bransjer, avslutter stortingsrepresentanten.