Forsøkte å stanse Alliansen fra å stille til valg: – Naziparti

Partiet forteller at de er sterkt imot bompenger og at de derfor spilte på det da de samlet inn underskrifter.

Representanten fra Rødt mener Alliansen har brukt tvilsomme metoder.

Valgstyret i Drammen samlet seg på tirsdag for å gjennomgå listene innsendt for kommunevalget i høst, skriver Drammens Tidene.

For å bli godkjent, må listene oppfylle en rekke krav, blant annet må nye lister samle minst 300 underskrifter for å få stille til valg.

Godkjenningen av listene var ikke uten kontroverser. Alliansen, ledet av Hans Lysglimt Johansen, hadde nok underskrifter, men Jørgen Harboe Wilhelmsen fra Rødt stilte spørsmålstegn ved underskriftene.

Wilhelmsen viste til en tidligere sak der mange av de som hadde signert for Alliansen følte seg misforstått eller lurt. Alliansen samlet nemlig inn underskrifter ved å bruke et anti-bompenger budskap.

I virkeligheten var underskriften noe annet, og i liten skrift på toppen av skjemaet var formålet med signaturen tydelig definert: «Forslag til valgliste for Alliansen – Alternativ for Norge til kommunestyrevalget 11. september 2023 i Drammen kommune».

Tvilsomme metoder

Dette fikk Wilhelmsen til å reagere.

– Jeg mener det er sannsynliggjort at dette ikke er en reell liste. Jeg tror ikke på underskriftene. Dette er et naziparti som bruker tvilsomme metoder rundt baut for å sanke underskrifter, sa Wilhelmsen.

Han foreslo å avvise Alliansens liste, men bare SV støttet forslaget.

Dermed får Alliansens liste stille til kommunevalget i september.

Wilhelmsen utdyper sin kritikk til Drammens Tidende og står fast på at Alliansen er et nazistisk parti, og forteller at Lysglimt har kommet med flere uttalelser som er ren Nazisme.

Wilhelmsen mener at Drammens Tidende har dokumentert at underskriftene for å stille til valg i Drammen er samlet under falske forutsetninger, og at listen derfor skulle vært avvist.

Hans Lysglimt Johansen ved lanseringen av partiet Alliansen. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Antisemittisk

Hans Lysglimt Johansen, på sin side, nekter for å ha samlet inn underskrifter på falskt grunnlag samt at Alliansen er et naziparti.

– Vi er et parti som er sterkt imot bompenger, og derfor har vi brukt dette når vi har samlet underskrifter. Vi kan ikke stå der og fortelle om hele programmet vårt, så da tar vi en kortfattet enkeltsak og blåser den opp. Dette er absolutt innenfor, sier Johansen til Drammens Tidende.

Til avisen forteller han at han står inne for flere antisemittiske uttalelser, men påpeker at det ikke er han som stiller til valg i Drammen, han sier han bare hjelper de lokale listene med å få oppmerksomhet.