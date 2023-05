Ron DeSantis – Trump uten kaos

Florida-guvernør Ron DeSantis blir av mange omtalt som en mindre kaotisk og mer forutsigbar versjon av Donald Trump, som han tidligere har støttet helhjertet opp om. Nå er det klart at han vil kjempe om å bli Republikanernes kandidat i neste års presidentvalg.

Florida-guvernør Ron DeSantis (44) kunngjorde onsdag som ventet at han vil kjempe om å bli Republikanernes kandidat i neste års presidentvalg.

DeSantis sendte inn sine papirer til den amerikanske valgkommisjonen. Opprinnelig var det ventet at han skulle melde sitt kandidatur i en samtale med Twitter-sjef Elon Musk nærmere midnatt norsk tid.

Florida-guvernøren tilhører høyresiden i Det republikanske partiet og står rent politisk nær tidligere president Donald Trump. Imidlertid har han og Trump vært uenige utad om flere store verdispørsmål, blant annet abort.

Meningsmålinger har så langt vist at han ligger langt bak Trump i oppslutning blant republikanske velgere. DeSantis har høstet ros blant høyresiden i partiet for å ha strammet inn universiteters og skoler muligheter til å fremme mangfold, likestilling og inkludering. Guvernøren er også kjent for å ha innført en lov som forbyr abort etter sjette uke, og forbudt lærere å snakke med elever om seksuell orientering og kjønnsidentitet i klasserommet.

Trump uten kaos

I motsetning til Trump har den katolske trebarnsfaren hittil i karrieren vært innblandet i få om noen personlige skandaler, og rent politisk appellerer de to til mange av de samme velgerne.

De Santis er en ihuga abortmotstander, tilhenger av liberale våpenlover og hylles av høyresiden i Det republikanske partiet for å ha skjerpet Floridas lover på områder som innvandring og utdanning.

Fakta om Ron DeSantis * Født i Jacksonville i Florida 14. september 1978. * Republikaner. * Utdannet jurist ved Yale og Harvard. * Satt i Representantenes hus fra 2013 til 2018. * Guvernør i Florida siden 2019. * Gift med Casey DeSantis, paret har tre barn. * Har vært en viktig støttespiller for Donald Trump. * Tar nå opp kampen med Trump om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024.

Abort og utdanning

Florida-guvernøren, som har italienske aner, har hindret universiteter i å bruke offentlige midler på programmer som fremmer mangfold, likestilling og inkludering, og han har sørget for å få en rekke bøker fjernet fra skolebiblioteker i Florida.

DeSantis har også undertegnet en lov som forbyr abort etter sjette uke, og han har forbudt lærere å snakke med elever om seksuell orientering og kjønnsidentitet i klasserommet.

Da Disney, som er Floridas største arbeidsgiver, offentlig kritiserte den såkalte Don't Say Gay-loven , svarte DeSantis med å oppheve Disneyworlds særstatus og frata selskapet en rekke rettigheter. Til å komme fra en markedsliberal republikaner var det en heller uvanlig beslutning.

Disney saksøkte guvernøren, og han har siden svart med et motsøksmål.

Verdikonservativ kulturkriger

Striden med Disney befestet DeSantis' posisjon som verdikonservativ kulturkriger og har bidratt til å gjøre ham populær blant mange på høyresiden i eget parti.

At han nektet å stenge ned Florida under koronapandemien og markerte seg som en sterk motstander av Biden-administrasjonens smitteverntiltak, gjorde ham også populær i disse kretsene.

Det samme gjorde loven som åpnet for at Floridas innbyggere kan bære skjult skytevåpen uten å innhente særskilt tillatelse.

– Utenrikspolitisk lettvekter

Kritikere peker på at han er en lettvekter når det kommer til utenrikspolitikk. Han har tidligere slått fast at USA ikke bør blande seg inn i den «territorielle disputten» mellom Russland og Ukraina, men bør føre en knallhard linje mot land som Kina, Iran, Cuba og Venezuela.

Han har kritisert president George W. Bushs beslutning om å invadere Irak og er generelt motstander av at USA skal intervenere militært i andre land.

Amerikanernes frihet er ikke avhengig av at det er frihet i andre land, synes å være en grunntanke hos DeSantis, som også protesterte da tidligere president Barack Obama ville sende styrker til Syria.

Florida-guvernøren er en svoren Israel-venn med et nært forhold til statsminister Benjamin Netanyahu. Under et besøk i landet i april ville han ikke være med på at Vestbredden er ulovlig okkupert slik FN fastslår, men omtalte i stedet området som «omstridt territorium».

Langt bak

Som enhver politiker med ambisjoner, har DeSantis alt kommet med en selvbiografi. Tittelen lyder «The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival» , og i boken langer han i beste Trump-stil ut mot eliten i Washington som han hevder har kjørt landet i grøfta.

Velgerne ser imidlertid ikke ut til å være overbevist om at han er den rette mannen for Det hvite hus, og ifølge meningsmålingene ligger han langt bak Trump.

Oppslutningen om Trump har økt jevnt blant republikanerne de siste to månedene og er nå på rundt 53 prosent. Oppslutningen om DeSantis har på samme tid sunket og er nå på drøyt 20 prosent.

«Ron DeSanctimonious»

Trump ser likevel åpenbart på DeSantis som en mulig farlig utfordrer og har gjentatte ganger de siste månedene kommet med nedsettende bemerkninger om den skandalefrie guvernøren, blant annet ved å omtale ham som Ron DeSanctimonious – den skinnhellige.

En av dem som støtter DeSantis, er gründer og mangemilliardær Elon Musk. Men om støtten fra Musk vil være nok til å endre de republikanske velgernes syn på DeSantis, er usikkert.

Musk slo alt i november fast at han ønsket Florida-guvernøren i Det hvite hus og omtalte ham da som «fornuftig og sentrumsorientert». I hvilken grad han vil kaste seg inn valgkampen på DeSantis' side, ikke minst økonomisk, gjenstår å se.