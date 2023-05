Lukasjenko bekrefter sykdom

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko (i midten) ser på militærparaden på seiersdagen 9. mai i Moskva. Det har blitt spekulert på at presidenten er syk etter at han så dårlig ut under paraden. Tirsdag sa han at han har slitt med et forkjølelsesvirus. Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP / NTB

NTB

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko (68) er syk, men han sier at det ikke er alvorlig.

Det har versert rykter om helsa til Lukasjenko, en av Russlands president Vladimir Putins nærmeste allierte, siden han så sliten og litt ustø ut på militærparaden i Moskva 9. mai.

Lukasjenko fortalte tirsdag, med hes stemme, under et møte om helsesaker at han hadde slitt med et adenovirus. Det er et typisk forkjølelsesvirus. Bilder fra møtet er sendt av statlige Pul Pervovo, som jevnlig omtaler Lukasjenkos arbeidshverdag.

– Om noen tror at jeg kommer til å dø: Ro ned, sa Lukasjenko. Han la til at det vanligvis bare tar tre dager å bli frisk fra et slikt virus, men at han har vært for travel til å ta fri.

– Jeg kommer ikke til å dø, folkens. Dere kommer til å slite med meg i veldig lang tid framover, sa Lukasjenko.

