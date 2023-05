The Times: Storbritannias regjering har varslet politiet om anklager om Boris Johnson

Tidligere statsminister Boris Johnson (t.h.), her under kroningen av kong Charles. Foto: Phil Noble / Pool Photo via AP / NTB

Den britiske regjeringen har oversendt nye anklager til politiet om at tidligere statsminister Boris Johnson brøt koronareglene, ifølge avisa The Times.

Det er departementet Cabinet Office, som har ansvaret for å bistå statsministeren og kabinettet, som ifølge avisa har sendt en bekymringsmelding til politiet.

De nye påstandene om at Johnson brøt reglene under koronanedstengingen, kommer fram under forberedelsene til en offentlig gransking av pandemien. Departementet fant i denne sammenhengen opplysninger i ministerdagboken om at venner besøkte statsministerens landsted Chequers under pandemien.

Privilegiumskomiteen, som gransker anklager om at Johnson førte Parlamentet bak lyset om fester som brøt med koronareglene, er orientert, skriver The Times. Johnson selv ble gjort oppmerksom på saken i forrige uke og har i et brev til Cabinet Office nektet for å ha brutt noen regler.

En talsperson for den tidligere statsministeren har følgende kommentar:

– Noen forkortede oppføringer i Johnsons offisielle dagbok ble stilt spørsmål ved av Cabinet Office under forberedelsene til covid-granskingen. Etter å ha undersøkt oppføringene, skrev Johnsons advokater til Cabinet Office og privilegiumskomiteen og forklarte at hendelsene var lovlige og ikke i strid med noen covid-reguleringer.