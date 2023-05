Russland om hangarskipsbesøk i Oslo: – Ulogisk og skadelig

NTB

Russlands ambassade omtaler det planlagte hangarskip-anløpet i Oslo som en skadelig maktdemonstrasjon.

– Det finnes ingen spørsmål i nord som krever en militær løsning, heller ikke temaer der det trenges innblanding utenfra, skriver Timur Tsjekanov ved Russlands ambassade i en epost til NTB.

Mandag ble det kjent at verdens største krigsskip, det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford, skal besøke Oslo denne uken.

– Tatt i betraktning at det innrømmes i Oslo at Russland utgjør ingen direkte militær trussel for Norge, ser slike maktdemonstrasjoner ut som ulogiske og skadelige, sier Tsjekanov.

Skipet er ute på sin første operative tokt noensinne, og har altså lagt første besøkshavn til Norge. Rutevalget er blitt tolket som et tegn på at USA ønsker å vise tilstedeværelse og avskrekking i nord.

– Det at man nå legger sitt første besøk med sitt nye hangarskip til norske farvann, er veldig positivt for samarbeidet vi har med amerikanerne, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB under et besøk på skipet mandag

Video: Bli med ombord i verdens største krigsskip USS Gerald R. Ford