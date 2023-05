Danmarks forsvarsminister: Stor støtte til F-16-opplæring av ukrainske piloter

NTB

Det er stor støtte til målet om å lære opp F-16-piloter fra Ukraina, mener Danmarks fungerende forsvarsminister etter et møte med kolleger i Nato-land.

Danmark kommer til å spille en sentral rolle i opplæringen av ukrainske kampflypiloter, ifølge Truls Lund Poelsen.

Han er svært optimistisk etter et møte med forsvarsministerkolleger fra en rekke nordeuropeiske Nato-land i Polen mandag.

– Belgia, Storbritannia og Nederland har allerede sagt at de vil være med, men jeg har en klar oppfatning av at også flere land kommer til å slutte seg til den koalisjonen av land som vil lage et opplæringsprogram for de ukrainske pilotene, sier dansken.

Han opplyste allerede fredag at Danmark vil gå i gang med samtaler om hvordan ukrainske flygere kan få opplæring i å fly amerikanskproduserte F-16. Det skjedde etter at president Joe Biden samme dag ga USAs støtte til en felles europeisk innsats for å lære opp ukrainske piloter.

Lund Poelsen regner med at det vil ta minst et halvt år før opplæringen kan være gjennomført. En dansk beslutning om en eventuell donasjon av F-16-fly til Ukraina vil først være klar til høsten, ifølge forsvarsministeren.