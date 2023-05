SV støtter ikke røykeforbud på lekeplasser

NTB

Regjeringen vil innføre røykeforbud i private biler hvor barn er passasjerer, og på lekeplasser, idrettsområder og holdeplasser. De får ikke SVs støtte.

Regjeringen la fram en rekke forslag til røykeforbud i forbindelse med folkehelsemeldingen i mars. SV går vi imot mange av forslagene, opplyser helsepolitisk talsperson Marian Hussein til Altinget.

– Det er krevende å se hvordan forbudene skal kunne håndheves skikkelig, og de beveger seg svært langt inn i privatsfæren, sier hun.

Partiet går også imot forslaget om røykeforbud på fellesarealer i leilighetskomplekser.

Hussein understreker at SV er for å holde tobakksforbruket så lavt som mulig. De vil prioritere informasjonsarbeid og andre tiltak for å redusere skadelig tobakksbruk, opplyser Hussein.

Selv om SV ikke støtter innstrammingene i røykeloven, får regjeringspartiene flertall i Stortinget. Høyre støtter de fleste av forslagene.

– Mange av de forslagene de kommer med nå, stammer jo egentlig fra vår regjering, sier Høyres folkehelsepolitiske talsperson Erlend Svardal Bøe.

Høyre støtter imidlertid ikke forslaget om forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter.