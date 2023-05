Putin i full krangel med Russlands finansminister: – Situasjonen er stabil

Da Russlands finansminister Anton Siluanov innrømmet at Russlands inntekter fra olje og gass hadde gått på en smell, fikk Putin nok.

Den uvanlige konfrontasjonen fant sted under en videokonferanse 17. mai. Da var den russiske regjeringen samlet for å gi presidenten de siste oppdateringer om blant annet den økonomiske situasjonen i Russland.

Da finansminister Anton Siluanov grep ordet kom han inn på de sviktende olje- og gassinntektene som følge av de knallharde vestlige sanksjonene.

– Slik situasjonen er nå har vi oppnådd rundt 30 prosent av de årlige inntektene, mens de årlige utgiftene er oppe i 39 prosent. Vi vil derfor ha en midlertidig ubalanse som bør balanseres i løpet av året, sa Siluanov til presidenten foran åpent kamera.

Saken er omtalt av blant andre Financial Times og The Independent.

Finansministeren la ikke skjul på årsaken til det økonomiske uføret Russland har havnet i. Siluanov sa rett ut at oljeinntektene hadde falt med mer enn 50 prosent i første kvartal i år, noe som førte til et stort handelsunderskudd.

– Russlands øvrige inntekter vokser etter planen, med potensial for at det har gått marginalt bedre enn forventet ved årsskiftet. Men det er et problem med energiinntektene, informerte Anton Siluanov til presidenten og resten av det russiske regjeringskollegiet.

– Frivillige produksjonskutt

Etter denne finansielle oppsummeringen ga Vladimir Putin tydelig uttrykk for sin misnøye. Den offisielle versjonen fra Kreml er at Russland klarer seg helt fint til tross for Vestens forsøk på å isolere Russland, og at landet har funnet andre samarbeidspartnere for å fylle tomrommet etter at energieksporten til Europa er tørket helt inn.

– Alle våre handlinger, inkludert de som er knyttet til frivillige produksjonskutt, er forbundet med behovet for å støtte et visst prismiljø på globale markeder i kontakt med våre partnere i Opec+, repliserte Putin.

Putin: – Situasjonen er stabil



Presidenten argumenterte for at den økonomiske situasjonen i Russland er «absolutt stabil», og at de lavere inntektene skyldes «frivillige kutt» i oljeproduksjonen i samråd med Russlands Opec+-partnere.

Putins forsøk på å bagatellisere svikten i olje- og gassinntektene, blir lagt merke til. At presidentene ikke fester lit til landets egen finansminister, er ikke noe nytt. Også tidligere har Putin satt på plass sin egne fremste medarbeidere og ydmyket disse for offentligheten. Men det vitner om splittelse og uenighet innad i regjeringen.

Svimlende russiske tap

Bakgrunnen for Russlands sviktende inntekter er at Russland har blitt tvunget til å selge råolje med store rabatter for å veie opp for bortfallet av energieksport til resten av Europa. Kina og India er to av landene som har nydt godt av disse rabattene. Billigsalget har samtidig påført Russland enorme inntektstap.

Ifølge Business Insider beløper de samlede russiske tapene seg til nærmere 300 milliarder norske kroner bare i løpet av årets fire første måneder. Tapet er likevel mindre enn på samme tid i fjor, mye takket være eksport til Kina, India og andre vennligsinnede land.

Forskere ved Kyiv School of Economics anslår at om lag 75 prosent av nedgangen i Russlands inntekter kan tilskrives vestlige sanksjoner, og ikke markedspriser.

Ifølge råvareanalysefirmaet Kpler ser Russland ut til å ha få problemer med å finne kjøpere for sine råolje- og oljeprodukter, har IEA omtalt i en rapport. Disse kjøperne står i dag for omtrent 90 prosent av alle kjøp av russisk olje, mens Europa har funnet alternative leveranser for å gjøre seg helt uavhengig av russisk energiimport.

