Kongressrepresentant George Santos gjør narr av jøder i nytt lydklipp

George Santos ankommer Kongressen for avstemning 11 mai.

Santos sier han heller vil gå i graven før han avslører informasjon om embetet sitt.

George Santos (34), kongressrepresentanten i USA som i forrige uke ble arrestert og tiltalt, er igjen i hardt vær.

I et lydklipp kan man høre Santos, som skal ha løyet om sin jødiske bakgrunn, etterligne og gjøre narr av jøder. Det skriver Business Insider.

– Hvis du sitter i et rom med mange jøder, så er du «fucked», sier kongressmannen i lydklippet.

– Det er morsomt når -ismene begynner å komme ut, ikke sant? Å, han er en sånn mensch, han er en sånn mensch, så går de videre til neste ting. Det er virkelig ille, men uansett, fortsetter Santos.

Det hele ble tatt opp av en filmskaper som tilbrakte mye tid med Santos, for å se på muligheten til å lage en dokumentar om kongressmannen. Filmskaperen har delt klippet på Twitter:

Vil heller gå i graven

Sammen med klippet av hvor han håner jødiske mennesker, ble det delt flere andre lydklipp fra Santos intervju med filmskaperen.

I klippene benekter han alle kriminelle anklager. Filmskaperen sa at Santos fortalte ham:

– Jeg vil gå i graven før noen på denne planeten ber meg om å avsløre informasjon om relevansen av tjenesten min i embetet. Jeg trenger ikke. Jeg er beskyttet som en amerikansk statsborger, sier Santos.

– Ikke fordi jeg skjuler noe, jeg bare velger å gjøre det på grunn av trass. Fordi det er min konstitusjonelle jævla rett, og jeg kommer til å holde fast ved den. Folk får skrive hva de vil og kalle det jævla pressefrihet. Jeg har også konstitusjonelle rettigheter, fortsetter Santos.

George Santos forlater Kongressen 11. mai.

Utallige løgner

Santos er tiltalt for syv tilfeller av svindel, tre tilfeller av hvitvasking av penger, ett tilfelle av tyveri av offentlige midler og to tilfeller av falske uttalelser til Representantenes hus.

Under valgkampen hevdet Santos at han var jødisk, men endret senere på historien og sa at han hadde som vane å beskrive seg selv som «jødisk-aktig».

Santos har måttet svare på en rekke påstander om å lyve om fortiden sin og har innrømmet å ha fabrikkert deler av CV-en sin, inkludert arbeidshistorie og utdanning.