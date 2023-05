Solås sier han trekker seg fra valglistene i Oslo

Lars Petter Solås, Frps tidligere listetopp i Oslo, ble fratatt medlemskapet i partiet etter hendelsene under et nachspiel på landsmøtet i slutten av april. Likevel kan han fortsatt bli valgt inn i bystyret. Foto: Fremskrittspartiet / NTB

NTB

Lars Petter Solås vil ikke stå på valglistene til Fremskrittspartiet under høstens valg i Oslo.

Det skriver Solås selv i et innlegg på Facebook tirsdag.

– Jeg har hele tiden vært klar på at ansvaret for det som skjedde på nachspielet under Frps landsmøte 29. april, ligger hos meg, og jeg har vært fast bestemt på å ta det ansvaret og å rette opp mine feil. Det innebærer også at jeg ikke skal stå i veien for partiet og de andre dyktige kandidatene på listen til Oslo Frp i det kommende valget, skriver den tidligere listetoppen.

Han ble søndag ekskludert fra partiet etter flere hendelser under et nachspiel på landsmøtet i april.

– Skal ikke stå i veien

Solås har ikke besvart NTBs henvendelser tirsdag.

Karina Miller, leder i avdelingen for valg og prosjekter i Oslo kommune, bekrefter overfor NTB at Solås har bedt om fritak fra valglistene.

– Det viktigste for meg i partipolitikken er ikke meg selv, posisjoner eller verv. Det viktigste for meg har alltid vært sakene jeg har brent for og byen jeg bor i. Derfor er det også avgjørende for meg at jeg som person ikke skal stå i veien for at Fremskrittspartiet og politikken jeg har investert så mye i, kan gjør et best mulig valg, skriver Solås videre.

Sykmeldt

Han takker samtidig for mulighetene partiet har gitt og gjentar beklagelsen for oppførselen under landsmøtet.

Solås vil fortsatt være sykmeldt i tiden framover, men understreker at han ikke er ferdig i arbeidslivet.

– Når hverdagen kommer tilbake, håper jeg at jeg igjen kan få bruke mitt engasjement til noe positivt, men denne gangen utenfor Frp og politikken. Jeg håper fremdeles noen har behov for erfaringen og kompetansen jeg har gjennom 20 år i politikk og organisasjonsliv.