1 av 3 er bekymret for valgpåvirkning

NTB

1 av 3 er bekymret for at selskaper som Facebook, Google, Youtube og Tiktok skal påvirke valgkampen til høsten. De unge er mest bekymret.

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er de unge mellom 18 og 29 år som er mest bekymret. I denne aldersgruppen oppgir 42 prosent at de er urolige for valgpåvirkning fra teknologikjempene.

Direktør i Nkom, Pål Wien Espen, sier eksplosjonen i bruk av kunstig intelligens på flere sosiale plattformer er en «gamechanger».

– Det går forferdelig raskt, og kappløpet mellom techselskapene er i full gang. Det kan føre til at det blir enda vanskeligere å skille mellom ekte og falske nyheter.

Likevel mener Espen at det er mindre grunn til å frykte manipulasjon i den norske valgkampen enn i mange andre land.

– Demokratiet står sterkt i Norge, og det reduserer sannsynligheten for manipulasjon ved valg.