Bjørnar Moxnes: – Det haster å styrke Norges forsvarsevne

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber regjeringen lytte til høgskolelektor Ståle Ulriksens innspill.

Mandag omtalte ABC Nyheter betraktningene høgskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen har gjort seg om hva Ukraina-krigen betyr for det norske forsvaret.

Ulriksen er tydelig på at krigen bør få konsekvenser for Forsvaret.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes deler synet til Ulriksen.

– Det haster å styrke Norges forsvarsevne, og vår oppskrift på det er å gjenreise invasjonsforsvaret, som ble bygget ned etter Den kalde krigen, sier han til ABC Nyheter.

Vil styrke i kystsonen

Moxnes viser til at Rødt nylig har fremmet et forslag som nå er til behandling i Stortinget om å bygge opp igjen reservestyrkene, kraftig styrke Norges luftvern og styrke forsvarsevnen i kystsonen blant annet med å reetablere Sjøheimevernet.

Rødt-lederen mener regjeringen bør lytte til innspillene til Ulriksen.

– Ikke minst når det kommer til å gjenreise reservistordningen, reetablere Sjøheimevernet og styrke forsvarsevnen i kystsonen, sier han.

Høyre: – Flere av grepene er fornuftige

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes mener den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen må få konsekvenser for innretningen av Forsvaret fremover.

– Flere av grepene Ulriksen peker på fremstår fornuftige, og mye av dette anbefales også i Forsvarskommisjonens rapport, eksempelvis økt bruk av reservister for å øke Forsvarets utholdenhet. Jeg forventer at regjeringen nå går dypt inn i Forsvarskommisjonens rapport, og nøye vurderer kommisjonens anbefalinger om organiseringen av forsvarssektoren, sier Elvenes til ABC Nyheter.

– Det er behov for å ruste Norge for å møte den virkeligheten vi står overfor, sier Venstre-leder Guri Melby. Les mer Lukk

Forsvarsdepartementet opplyser overfor ABC Nyheter at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ikke har noen kommentarer til synspunktene til Ulriksen.

Venstre-leder Guri Melby deler også Ulriksens syn om at vi er i en sterkt forverret sikkerhetspolitisk situasjon.

– Det er behov for å ruste Norge for å møte den virkeligheten vi nå står overfor. Forsvarsministeren har satt i gang en prosess for å bedre styringen av forsvarssektoren, og det er bra. Men når vi er i en situasjon der mange vil bruke veldig store summer på Forsvaret vårt, må vi vite at Forsvaret er i stand til å forvalte dem på en hensiktsmessig måte. Og at vi klarer å omsette penger til bedret forsvarsevne, sier Melby til ABC Nyheter.