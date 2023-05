Utvalg: Det mobiliseres ikke nok for å løse verdens kriser – Norge kan gjøre mer

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (til venstre) under en markering på Eidsvolls plass i solidaritet med Ukraina i februar. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Det mobiliseres ikke nok for å løse verdens kriser, og Norge er i en særstilling til å kunne gjøre mer, mener et ekspertutvalg.

Utvalgsleder Ole Jacob Sending fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) la fram mandag fram en rapport bestilt av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Der slår utvalget fast at det ikke gjøres nok for å løse verdens kriser, og at mye av det som gjøres, ikke er effektivt nok.

– Norge har dessuten en unik mulighet til å gjøre noe med dette sammenlignet med de fleste andre land. Vi har en stor rikdom, som dessuten er tett koblet til driverne av de globale klimautfordringene, sier Sending.

Utviklingsministeren sier de har fått et godt innspill for å delta i internasjonale debatter om reformer i land og internasjonale organisasjoner.

KrF kritisk til regjeringen

– Ekspertgruppen svarer på de store globale spørsmålene mange diskuterer – ikke minst i internasjonale fora. Vi, i samarbeid med mange andre, er allerede i gang med å se på fond og mer effektiv finansiering av det multilaterale systemet, sier Tvinnereim.

Stortingsrepresentant Dag-Inge Ulstein (KrF).

Tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein i KrF sier at det kommer gode forslag, særlig forslaget om garantier som kan øke private investeringer.

– Det trengs strengere krav til hva som bør regnes som bistand enn det er i dag. Det illustreres dessverre i stor grad av at regjeringen i forrige uke besluttet å bruke 4,9 milliarder av bistanden på flyktningmottak i Norge. Det er feil vei å gå, sier Ulstein.

Ber om 1 prosent

Han mener regjeringens politikk strider mot det rapporten peker på.

– Vi vil ikke senke ambisjonene for effektiv fattigdomsbekjempende bistand. Fattigdom og konflikt øker samtidig som vi tjener enorme summer på forurensende næringer, sier Ulstein.

Han krever at målet om 1 prosent i reelle bistandsmidler fra staten må opprettholdes.

I rapporten skisseres et nytt rammeverk for utviklingspolitikken rundt et overordnet prinsipp om bærekraftig utvikling.

Økte forventninger til Norge

Det sies også at Norges samlede bidrag til utvikling – fra både offentlig og privat sektor – må opp på 2 prosent av bruttonasjonalinntekt.

– Dette reflekterer økte behov, økte forventninger til Norge og Norges finansielle evne, heter det i rapporten.

Samtidig ber utvalget om at norsk utviklingspolitikk skal ha en fattigdomsprofil som er tydelig, men også et sterkere fokus på å løse globale utfordringer, særlig klima.

Utvalget poengterer imidlertid at det må et tydeligere skille på plass mellom klima, fattigdom og konfliktløsning og peker på at dette ofte skjer svært forskjellige steder.