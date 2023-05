George Santos liv og løgner avslørt

Den amerikanske kongressrepresentanten har nektet for alle anklager.

Torsdag ble kongressrepresentant i USA, George Santos (34) arrestert og tiltalt for blant annet bedrageri og hvitvasking av penger, skriver CNN. Han erklærte seg ikke skyldig og ble løslatt mot en kausjon på 500.000 amerikanske dollar.

Santos er tiltalt for syv tilfeller av svindel, tre tilfeller av hvitvasking av penger, ett tilfelle av tyveri av offentlige midler og to tilfeller av falske uttalelser til Representantenes hus.

Samtidig sier han at han fortsatt vil stille til gjenvalg i Kongressen.

Men det er ikke slik at pågripelsen av Santos kom som lyn fra klar himmel. Rykter og anklager har lenge svirret rundt kongressmannen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

George Santos snakker til amerikansk media etter løslatelse mot kausjon.

Imponerende CV



Santos ble valgt i november og var den første åpent homofile republikaneren som vant uten å inneha en politisk rolle.

Gjennom sitt politiske verv har Santos fortalt om et meget imponerende liv. BBC skriver at Santos hevdet at han er en førstegenerasjons amerikaner født i New York City.

Santos fortalte at besteforeldrene hans «flyktet fra jødisk forfølgelse i Ukraina, slo seg ned i Belgia og flyktet igjen fra forfølgelse under andre verdenskrig» før de slo seg ned i Brasil. Hans brasilianske foreldre emigrerte til slutt til USA «på leting etter den amerikanske drømmen».

Santos hevdet å ha blitt utdannet ved Baruch-college i New York før han ble en «erfaren Wall Street-finansiør og investor» med erfaring fra prestisjetunge firmaer som Goldman Sachs og Citigroup.

Han har også fortalt at han eide 13 eiendommer som «han hadde jobbet hardt for» og at moren hans var i sørtårnet i World Trade Center 11. september.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En demonstrant holder et anklagende skilt mot Santos utenfor den amerikanske Kongressen.

Løgner avdekket og innrømmet



Etter valget publiserte avisen The New York Times en rekke artikler som stilte kritiske spørsmål til Santos liv.

Det ble heller ikke funnet noe bevis på at besteforeldrene hans flyktet fra antisemittisme i Europa eller at han er jøde, til tross for hans tidligere skryt av å være en «stolt amerikansk jøde».

Santos har innrømmet at han løy om bakgrunnen sin. Han er aldri uteksaminert fra noe universitet og har heller ikke jobbet for prestisjetunge firmaer.

I stedet for å eie eiendom over hele New York, bor han sammen med søsteren sin på Long Island. Det ble også avslørt at moren hans døde i 2016.

Han innrømmet også at han feilrepresenterte troen sin, og fortalte New York Post at han er katolikk og at han sa at han var «jødisk-aktig» etter å ha fått vite at hans mors familie hadde jødisk bakgrunn.

Heksejakt

Flere republikanske representanter har bedt Santos gå av.

Representant Tony Gonzalez fra Texas skriver på Twitter at «George Santos bør umiddelbart kastes fra Kongressen og et ekstraordinært nyvalg bør lyses ut snarest mulig», i følge Time.

Hvis Santos blir dømt risikerer han en maksimal fengselsstraff på 20 år, men det er ingen lov som sier at et medlem av Kongressen ikke kan fortsette å tjene mens han er tiltalt.

Etter han ble løslatt har Santos omtalt det hele som en heksejakt.