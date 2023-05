MDG går inn for at Norge skal søke EU-medlemskap

NTB

Et overveldende flertall på MDGS landsmøte stemte lørdag ja til forhandlinger om en norsk EU-søknad.

– Miljøpartiet De Grønne vil gå inn for nye forhandlinger med EU med sikte på norsk EU-medlemskap, der avtalen må godkjennes av folkeavstemning, heter det i teksten som ble vedtatt.

174 stemte for, mens 32 var mot.

MDG-leder Arild Hermstad er fornøyd med vedtaket.

– De andre partiene mener vi bør forsøke å isolere oss selv mest mulig. MDG vil aldri gi etter for den populistiske bølgen som har ridd Norge som en mare – som sier at løsningene på strømkrise, matkrise, og fattigdomskrise er at vi skal samarbeide mindre med våre nærmeste naboland, sier han.

– Ikke ukritisk

I teksten som ble vedtatt på landsmøtet, slås det fast at MDG ikke har et ukritisk forhold til EU.

– Men som verdens viktigste klima- og miljøpolitiske arena er det i vår interesse å bidra til forhandlinger om hvordan vi sammen med Europa skal takle utfordringene jorda står overfor, heter det.

Det understrekes at selvforsyning, landbruk, fiskeri og demokrati vil være viktige momenter i forhandlingene.

Overnasjonalt samarbeid

EU-saken har i stor grad preget MDG-landsmøtet på Fornebu og er den viktigste politiske saken som blir behandlet.

Selve debatten om EU-saken ble tatt fredag kveld. Et klart flertall av dem som var oppe på talerstolen, var på ja-siden.

Mange av EU-tilhengerne argumenterte med sikkerhetspolitikk, solidaritet, og at Norge bør være representert i EUs demokratiske organer.

– Klimautfordringene krever en bedre organisert verden og overnasjonalt samarbeid, sa en av dem.

– Skitne oljefingre

På nei-siden gikk argumentene blant annet på at et EU-ja kan virke splittende for partiorganisasjonen, at debatten ikke hører hjemme i et lokalvalg, og at deler av EUs politikk ikke er bra for Norge.

Flere uttrykte også bekymring for at «oljesmurte» og «oljekåte» norske politikere skulle få påvirkning innad i EU og på Norges EU-forhandlinger.

– Hadde MDG hatt flertall alene, hadde jeg skjønt det, men i realiteten så vil et norsk EU-medlemskap bety at Høyre, Ap, Sp og Frp får sine skitne oljefingre på EU sitt grønne ratt, sa en av dem.

– Oljeindustrien vil få det vanskeligere

Mange av partiets yngre medlemmer påpekte også at deres stemme aldri har blitt hørt i en folkeavstemning om EU. Dette poenget trekkes også fram i det ferske vedtaket.

– Norge har ikke tatt stilling til EU-medlemskap siden 1994. Det betyr at ingen nordmenn under 46 år har tatt stilling til spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Siden den gang har også Europa og EU-samarbeidet utviklet seg betydelig, slår partiet fast i vedtaket.

I teksten pekes det på at EUs omfattende satsing på klima- og miljø er et historisk veiskille.

– Gjennom den grønne giv, med blant annet EUs klimalov, kommer den norske oljeindustrien til å få det vanskeligere, og den norske naturen til å få det bedre, slår MDG fast.