MDG-lederen suste inn i landsmøtesalen på sykkel

Partileder Arild Hermstad kom syklende inn i salen, til jubel og stående applaus,

– De leter febrilsk etter argumenter for å forklare hvorfor det er sånn at Norge må være den siste bensinstasjonen på kloden, sa Hermstad i sin åpningstale på MDGs landsmøte på Fornebu.

Han kom syklende inn i salen, før han gikk opp på talerstolen og langet ut mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han mener regjeringen har startet dugnad for å finne mest mulig gass i Barentshavet.

– Jeg gremmes. Det er så langt unna dugnad du kan komme, sier Hermstad.

– Febrilsk regjering

MDG-lederen sa i talen at han prøver å forstå hva som ligger bak dugnadsiveren.

– Hver gang en ny krise kommer, så er visst svaret, at den norske regjeringen må finne mer olje.

Han raljerte over begrunnelsene regjeringen kommer med.

– Som at Støre og Aaslands olje er den mest demokratiske som fins. Eller at Støre og Aaslands olje er renere enn andres olje. Eller det ultimate argumentet: At jo mer olje de finner, jo bedre er det for klimaet, sa Hermstad til latter fra landsmøtesalen.

Arbeiderkamp

Talen startet med en selvopplevd historie fra El Salvador i 1997, om kontrastene mellom en fattig familie i et falleferdig hus på landsbygda og velstående ungdommer inne i byen.

– Jeg ble politiker for å gjøre noe med urettferdigheten vi ser, både i Norge og i verden. Og jeg er også villig til å dele på vår materielle velstand dersom det er nødvendig for at alle kan få leve gode liv, sa partilederen.

Han gikk videre til å slå fast at vår tids aller største solidaritetskamp er kampen mot klimakrisen.

– Miljøbevegelsen er for dette århundre det fagbevegelsen var for det forrige, sa han.

Og fortsatte:

– Arbeidernes kamp for levelønn, 8-timersdag og frihet fra undertrykking, er kamper som fortsatt pågår, og som vi støtter. Men kampen står nå også om en levelig klode, 1,5 gradersmålet og frihet fra miljøtrusler.

EU-debatt

MDG skal være samlet på Fornebu hele helgen, blant annet for vedta nytt prinsipprogram og ta stilling til om partiet skal si ja eller nei til EU.

– Uansett hvilket standpunkt Landsmøtet lander på – vi må fortsatt være et parti med plass til alle grønne sjeler, uavhengig om man er EU-tilhenger, EU-tviler eller EU-motstander, sa Hermstad i talen.

Han ruster nå partiet for lokalvalgkamp, og trakk fram viktige MDG-saker som å innføre et nasjonalt reisekort til 499 kroner i måneden. Den syklende partilederen trakk også fram arbeidet for flere sykkelstier og gågater, på bekostning parkeringsplasser og biler.